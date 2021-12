F2: Drugovich confirma retorno à MP Motorsport para 2022

Felipe Drugovich segue na Fórmula 2 em 2022. E após um ano com a UNI-Virtuosi, o brasileiro confirmou que volta à equipe pela qual estreou na categoria, a MP Motorsport, onde se destacou durante a temporada 2020.

"Muito feliz em anunciar que vou correr pela MP Motorsport em 2022 na Fórmula 2. Me sinto muito bem com a equipe e tenho certeza que ano que vem podemos fazer um ótimo trabalho juntos! Sou extremamente grato a eles pela oportunidade! Essa semana já temos 3 dias de testes aqui em Abu Dhabi pra preparar pro ano que vem", escreveu o brasileiro em suas redes sociais.

Na segunda-feira (14), a Uni-Virtuosi confirmou que o brasileiro não seguiria em 2022, anunciando Marino Sato e Jack Doohan.

O brasileiro não teve um 2021 fácil na F2, terminando na oitava posição com 105 pontos conquistados, enquanto seu companheiro de equipe, Guanyu Zhou, foi o terceiro, com 183 na tabela. Com etapas difíceis no Bahrein, Baku e Sochi, Drugovich teve seus melhores momentos do ano em Mônaco e Abu Dhabi, onde subiu ao pódio duas vezes em cada fim de semana.

Agora, Drugovich volta à MP, onde se destacou no ano de 2020, conquistando três vitórias e mais um pódio ao longo do ano, incluindo no final de semana em que estreou na F2. Sua performance naquela temporada chamou a atenção do paddock, levando até a nomes da F1 como George Russell o parabenizando.

Drugovich dividirá a equipe com um estreante na categoria: Clément Novalak, que foi terceiro colocado na F3 neste ano com a Trident.

