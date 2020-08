Felipe Drugovich não tem impressionado apenas os brasileiros com sua boa performance na Fórmula 2. Após sua vitória dominante no último domingo em Barcelona, ele recebeu elogios de alguém que conhece muito bem a categoria: George Russell, que corre atualmente pela Williams na F1.

Após o GP da Espanha, Russell foi perguntado sobre o grid da F2 em 2020. O campeão de 2018 da categoria falou que está acompanhando de perto a F2, falou sobre o brasileiro Felipe Drugovich e deu sua aposta na disputa pelo título.

"Estou seguindo a F2 de perto neste ano", disse. "Fiquei muito impressionado com Drugovich hoje. Não conheço ele muito bem, nem sobre sua trajetória. Sei que ele tem sido bem consistente, mas achei que sua corrida hoje foi muito impressionante".

Sobre o título, Russell apostou em uma disputa entre os pilotos da Academia da Ferrari que lideram o campeonato no momento, mas destacou o trabalho de outro russo do grid, Nikita Mazepin.

"Acho que vai ficar entre [Robert] Shwartzman e [Callum] Ilott. Acho que Mazepin também me surpreendeu por enquanto. Ele teve azar ontem, recebendo aquela penalidade. Acho que foi um pouco pesado e ele merecia terminar em terceiro".

"E hoje ele saiu em 14º para terminar em sexto. Ele foi um dos mais rápidos da pista. Acho que ele pode surpreender no final do ano. Acredito que será uma disputa apertada, mas acredito que Ilott vencerá".

Após a rodada dupla de Barcelona, sexta etapa do campeonato, Ilott segue na liderança com 121 pontos, seguido de Shwartzman com 103. Mencionado por Russell, Mazepin está em sétimo na classificação, com 75, oito a frente de Drugovich, que vem em oitavo com 67.

A temporada 2020 da Fórmula 2 ainda tem quatro etapas confirmadas, seguindo o calendário da F1: Spa, Monza, Mugello e Sochi. A categoria afirmou que ainda pretende adicionar novas etapas ao calendário.

Colaboração de Oleg Karpov

PÓDIO: O passeio de Hamilton na Espanha com Felipe Motta, Thiago Camilo e Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?