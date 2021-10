Pouco tempo depois da Fórmula 1 anunciar seu calendário, foi a vez das divisões de acesso confirmarem seus cronogramas para a temporada de 2022. Os perfis oficiais da Fórmula 2 e Fórmula 3 no Instagram postaram uma arte cada com todas as datas e países que serão visitados ao longo do ano.

O formato da F2 voltará a ser o tradicional: duas corridas por fim de semana, a única mudança será a realização da sprint race no sábado, com grid invertido dos oito primeiros colocados do treino classificatório e a feature race no domingo, com a ordem normal da qualificação.

Já a F3 seguirá com três provas por circuito. A primeira terá o grid invertido dos 12 melhores da classificação, a segunda fará o mesmo, mas com o top 12 da corrida, e a terceira seguirá o resultado da qualificação.

O calendário de 2021 foi alvo de críticas por parte de fãs pelos espaços entre as etapas, com três pausas de cerca de dois meses, entre Bahrein e Mônaco, Grã-Bretanha e Itália e Rússia e Arábia Saudita. A mudança foi pensada para reduzir os custos e diminuir os impactos financeiros da pandemia de Covid-19 nas equipes.

A próxima temporada contará com 14 corridas, recorde da F2 e também da GP2 e Fórmula 3000, suas antecessoras. As duas categorias de base também voltarão a correr juntas nos mesmos finais de semana, algo que não estava no cronograma atual.

A primeira prova será entre os dias 18 e 20 de março, no autódromo de Sakhir, e encerrará de 11 a 12 de dezembro, em Yas Marina.

Calendário completo da Fórmula 2

Etapa Circuito Data Bahrein Sakhir 18-20/03 Arábia Saudita Jeddah 25-27/03 Itália (Emília-Romanha) Ímola 22-24/04 Espanha Barcelona 20-22/05 Mônaco Monte Carlo 27-29/05 Azerbaijão Baku 10-12/06 Grã-Bretanha Silverstone 01-03/07 Áustria Spielberg 08-10/07 Hungria Budapeste 29-31/07 Bélgica Spa-Francorchamps 26-28/08 Holanda Zandvoort 02-04/09 Itália (Monza) Monza 09-11/09 Rússia Sochi 23-25/09 Abu Dhabi Yas Marina 18-20/11

Calendário completo da Fórmula 3

Etapa Circuito Data Bahrein Sakhir 18-20/03 Itália (Emília-Romanha) Ímola 22-24/04 Espanha Barcelona 20-22/05 Grã-Bretanha Silverstone 01-03/07 Áustria Spielberg 08-10/07 Hungria Budapeste 29-31/07 Bélgica Spa-Francorchamps 26-28/08 Holanda Zandvoort 02-04/09 Itália (Monza) Monza 09-11/09

