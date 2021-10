Depois de anunciar a despedida da Fórmula 3 no final desta temporada, a HWA Racelab também anunciou sua retirada da Fórmula 2 após dois anos na série e três na inferior. Segundo rumores, a Van Amersfoot Racing ocupará seu lugar, assim como fez na F3.

No entanto, a lista oficial de inscritos para 2022 ainda não foi comunicada pelos organizadores do campeonato. No início da semana, foi anunciada a entrada da equipe holandesa na 'terceira divisão' no lugar da alemã.

"Após três anos agitados, a equipe HWA Racelab abandonará a FIA Fórmula 3 e a FIA Fórmula 2 no final da temporada e renunciará às atividades futuras nessas duas categorias", disse o comunicado da equipe. "A organização tomou esta decisão na sequência do atual planejamento de negócios e da alocação dos recursos necessários para prosseguir esta estratégia."

Alessio Deledda, HWA Racelab, precede Marcus Armstrong, Dams, e Jake Hughes, HWA Racelab Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"O automobilismo continuará a desempenhar um papel central na HWA AG e, no futuro, o grupo, como prestador de serviços e parceiro de vários clientes, incluindo a Mercedes-AMG Customer Racing, se concentrará em GT e corridas de resistência."

"A equipe HWA Racelab gostaria de agradecer a todos os seus apoiadores pela colaboração nos últimos anos, assim como a todos aqueles que estiveram envolvidos nos times. Adquirimos muita experiência que usaremos em projetos futuros", concluiu o manifesto.

Em dois anos de F2, a HWA pontuou em apenas cinco corridas até então, foi a penúltima colocada na temporada de 2020 e é a última da atual temporada, ainda em curso. Já na F3, a equipe obteve mais sucesso: quatro vitórias e dez pódios em três campeonatos. O brasileiro Enzo Fittipaldi esteve presente na edição de 2020 e pontuou em seis etapas antes de se mudar para a Charouz em 2021 e subir para a divisão de acesso da F1.

'TESTE' da RED BULL e ASA NOVA da MERCEDES: Como RIVAIS buscam dar 'PULO DO GATO' no fim da F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?