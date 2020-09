Principais categorias de apoio da Fórmula 1, as Fórmulas 2 e 3 podem passar por uma grande revisão de formato para a temporada 2021. Caso o plano que está na mesa seja aprovado, os campeonatos aumentarão os números de corrida por final de semana e, com isso, passariam a correr como apoio a GPs diferentes entre si.

A proposta é que cada uma receba um tempo maior de pista ao longo de um final de semana de GP de F1, aumentando o número de corridas de duas para três.

Segundo apurado, esse movimento para separar as categorias está sendo considerado como preparação das equipes para mais uma temporada impactada pela Covid-19, com os orçamentos de pilotos podendo ser impactado.

Um benefício em potencial da separação é que equipes que competem tanto na F2 quanto na F3 poderiam reduzir o número de pessoas presentes nos fins de semana. Nove das 11 equipes da F2 competem na F3.

Ao fazer três corridas por final de semana, cada categoria teria que visitar menos circuitos ao longo do ano, o que contribui para o corte de gastos.

O calendário inicialmente proposto parece acompanhar a fala recente do CEO da F1, Chase Carey, de que o calendário do Mundial para 2021 será próximo do que havia sido inicialmente planejado para 2020, sugerindo um total de nove corridas na Europa.

O plano provisório é que a F2 faça oito finais de semana, em vez de 12, com quatro provas na Europa e quatro fora, totalizando 24 corridas, o mesmo número de 2020.

Já a F3 faria sete finais de semana, cinco na Europa e dois fora, que devem ficar para o fim da temporada. Isso totalizaria 21 corridas, três a mais que em 2020.

Apesar de ainda não ter um formato finalizado para um fim de semana de três corridas, uma opção considerada é uma sessão de classificação dividida em duas partes, com a primeira formando o grid da corrida um e a segunda para a corrida dois.

Já a terceira corrida do final de semana usaria o formato de grid invertido, usado atualmente nas segundas corridas de ambas as categorias.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre os planos para a próxima temporada, um porta-voz da F2 e da F3 disse: "Estamos analisando medidas de cortes de gastos para 2021 no momento, mas nada foi decidido ainda. Quando elas forem tomadas, comunicaremos".

