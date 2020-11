F2: Shwartzman vence no Bahrein; Schumacher avança para título e Piquet perde pódio no final

Neste domingo a F2 realizou a corrida sprint da etapa do Bahrein e teve o russo Robert Shwartzman dominante, vencendo com tranquilidade. Ele superou seu compatriota Nikita Mazepin com uma diferença superior a cinco segundos. O suíço Louis Deletraz completou o pódio.

Mas, se para a decisão da corrida tudo ocorreu tranquilamente, a briga pelo título pegou fogo. Mick Schumacher, que viu a diferença para Callum Ilott diminuir para 12 pontos no sábado, pode agora respirar um pouco mais aliviado, após finalizar na sétima posição.

Na oitava volta, Ilott, em sexto, estava uma posição atrás de Mick, mas tentou manobrar sobre o alemão e também sobre Jeahn Jaruvala de uma vez na chicane. Ele acabou acertando o indiano e ambos acabaram abandonando. Schumacher, que estava no meio da manobra, conseguiu se livrar.

Outro momento marcante envolveu o brasileiro Pedro Piquet. Na confusão citada acima, ele conseguiu dar o bote sobre Schumacher e chegou à quarta posição. Na 12ª volta, ele ultrapassou Marcus Armestrong e chegou ao terceiro posto, o que lhe daria seu primeiro pódio na F2. Mas, na penúltima volta, Piquet teve problemas em seu carro e teve que abandonar.

Felipe Drugovich, vencedor da corrida de sábado, foi o melhor brasileiro da prova, em oitavo. Guilherme Samaia abandonou pouco antes de Piquet e também não completou.

Com os resultados, Schumacher tem 205 pontos, contra 191 de Ilott. Faltam apenas duas corridas, ambas no circuito alternativo de Sakhir no próximo fim de semana, e, portanto, um máximo de 48 pontos podem ser marcados (4 da pole, 25 da vitória na corrida principal, 15 da vitória na corrida sprint e 2 por volta mais rápida em cada uma das duas corridas).

Drugovich se manteve em nono, Piquet é o 21º e Samaia ainda não pontuou.

Resultado:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema; entenda

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?