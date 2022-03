F2: Enzo Fittipaldi apresenta pintura de carro para 2022

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi levou um grande susto no penúltimo fim de semana da Fórmula 2 em Jeddah, em 2021. O neto de Emerson Fittipaldi teve se chocou com o carro de Théo Pourchaire logo após a largada e teve uma fratura no calcanhar direito e uma lesão na sobrancelha esquerda.

Já recuperado, Enzo anunciou há duas semanas a renovação com a Charouz Racing System para o próximo campeonato e apresentou nesta terça-feira a pintura que ostentará durante a nova temporada da principal categoria que serve como porta de entrada para a F1.

A novidade fica por conta do patrocínio do Banco do Brasil, que volta a apoiar um piloto brasileiro no automobilismo desde Felipe Nasr na F1 com a Sauber em 2016.

A F2 fará pré-temporada no Bahrein esta semana, entre 2 e 4 de março. O circuito de Sakhir também será o palco da primeira etapa do ano, em evento conjunto com a F1, entre 17 e 19 deste mês.

