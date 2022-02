F2: Enzo Fittipaldi renova com Charouz Racing System para 2022

Carregar reprodutor de áudio

A Charouz Racing System anunciou nesta quarta-feira (16) a renovação do acordo com Enzo Fittipaldi para a próxima temporada de Fórmula 2. O piloto brasileiro completa o line-up da equipe tcheca em 2022 junto com Cem Bölükbasi, anunciado no mês passado. Para Fittipaldi, esta será sua primeira temporada completa no campeonato, tendo feito sua estreia no ano passado na etapa de Monza.

Enzo já se recuperou totalmente do acidente que sofreu no ano passado na penúltima etapa do circuito de rua de Jeddah, que o viu terminar no hospital com o calcanhar quebrado e o forçou a perder a final da temporada em Abu Dhabi. No entanto, Fittipaldi já tinha se destacado, após marcar na Arábia Saudita seus primeiros pontos no que foi apenas sua terceira rodada ao volante do chassi Dallara-Mecachrome. Isto, sem dúvida, o torna um dos pilotos a serem observados para esta nova temporada.

Com o campeonato voltando ao formato de duas corridas, o calendário da Fórmula 2 da FIA de 2022 contará com 14 rodadas. Equipes e pilotos chegarão à pista no Circuito Internacional de Bahrain, em Sakhir, nos dias 2 e 4 de março para as sessões de testes oficiais, enquanto a primeira etapa será realizada nessa mesma pista nos dias 18 e 20 de março.

Antonín Charouz, proprietário da equipe, comemorou a renovação com Enzo.

"A equipe e eu estamos muito felizes de poder trabalhar novamente com o Enzo para esta próxima temporada. No ano passado, ele provou que merecia a chance de passar da Fórmula 3 para a Fórmula 2, apesar da má sorte que o atingiu em Jeddah. Agora que ele está de volta e tenho certeza de que isto só o motivará ainda mais para mostrar do que ele é capaz. Começar a temporada em um ambiente com o qual ele já está familiarizado é certamente uma vantagem tanto para a equipe quanto para o piloto, e tentaremos de todas as maneiras aproveitar esta condição para encontrar a velocidade e estar no top 10 imediatamente", diz Antonín.

Enzo Fittipaldi está animado para a nova temporada da F2 e agradeceu o trabalho da equipe.

"Para mim, é um prazer e uma honra poder continuar minha aventura na Fórmula 2 com a Charouz Racing System. Na última temporada eles me deram a oportunidade de estrear nesta categoria após uma boa primeira parte da temporada na Fórmula 3 e isto permitirá que eu e a equipe trabalhemos imediatamente no desempenho a partir das primeiras sessões de testes. Será um campeonato longo e exigente e o nível de competitividade nunca foi tão alto quanto neste ano, portanto é uma grande vantagem não ter que passar os primeiros dias de testes para se familiarizar com o carro. Definitivamente, pretendemos ser uma presença regular nas 10 primeiras posições e certamente tentaremos aproveitar todas as oportunidades para conseguir alguns pódio e talvez algumas vitórias", disse Enzo.

Campeão da F4 Italiana em 2018 e vice na F-Regional Europeia em 2019, Enzo seguiu chamando atenção na FIA F3 com bons resultados entre 2020 e 2021, quando foi convidado para subir para a F2.

