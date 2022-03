Carregar reprodutor de áudio

Nesta quarta-feira, foram inaugurados os testes de pré-temporada das Fórmula 2 e 3 no Bahrein, que posteriormente receberá a F1. E três brasileiros estiveram presentes na pista de Sakhir: Felipe Drugovich (MP Motorsport) e Enzo Fittipaldi (Charouz) na F2, e Caio Collet (MP Motorsport) na F3.

Na F2, Jehan Daruvala (Prema) liderou o primeiro dia dos testes. O indiano da academia da Red Bull anotou o tempo de 1min42s074, enquanto Drugovich registrou 1min43s590 e Fittipaldi, com a Charouz, foi oitavo ao virar 1min43s946. Veja a tabela de tempos:

1 J DARUVALA PREMA 1:42.084 2 C WILLIAMS TRIDENT 1:42.590 +0.506 3 D HAUGER PREMA 1:42.602 +0.518 4 L LAWSON CARLIN 1:43.378 +1.294 5 L SARGEANT CARLIN 1:43.483 +1.399 6 F DRUGOVICH MP MOTORSPORT 1:43.590 +1.506 7 M ARMSTRONG HITECH 1:43.877 +1.793 8 E FITTIPALDI CHAROUZ 1:43.946 +1.862 9 J VIPS HITECH 1:43.946 +1.862 10 R NISSANY DAMS 1:44.003 +1.919 11 T POURCHAIR ART GRAND PRIX 1:44.132 +2.048 12 R BOSCHUNG CAMPOS 1:44.156 +2.072 13 M SATO VIRTUOSI 1:44.212 +2.128 14 J HUGHES VAN AMERSFOORT 1:44.271 +2.187 15 A IWASA DAMS 1:44,289 +2.205 16 O CALDWELL CAMPOS 1:44.443 +2.359 17 F VESTI ART GRAND PRIX 1:44.457 +2.373 18 J DOOHAN VIRTUOSI 1:44.498 +2.414 19 C NOVALAK MP MOTORSPORT 1:44.539 +2.455 20 R VERSCHOOR TRIDENT 1:44.778 +2.694 21 A CORDEEL VAN AMERSFOORT 1:45.644 +3.560 22 C BOLUKBASI CHAROU. 1:47.425 +5.341

F3

Embora não tenha conseguido uma boa volta voadora, Collet foi o recordista de voltas na atividade inaugural da pré-temporada da categoria, com 63 giros entre as sessões de manhã e tarde no Bahrein.

Entretanto, ele ficou apenas em 23º, registrando giro 1s334 mais lento que o do líder, o barbadiano Zane Maloney (Trident). O dia de testes coletivos teve o desfalque de Juan Manuel Correa (ART Grand Prix), já que o equatoriano teve um teste inconclusivo para Covid-19. Veja a tabela:

1 Z MALONEY TRIDENT 1:47.614 2 W ALATALO JENZER 1:47.783 +0.169 3 J CRAWFORD PREMA 1:47.799 +0.185 4 R STANEK TRIDENT 1:47.854 +0.240 5 F COLAPINTO VAN AMERSFOORT 1:47.943 +0.329 6 V MARTINS ART GRAND PRIX 1:47.992 +0.378 7 A LECLERC PREMA 1:48.005 +0.391 8 R USHIJMA VAN AMERSFOORT 1:48.035 +0.421 9 O BEARMAN PREMA 1:48.051 +0.437 10 G SAUCY ART GRAND PRIX 1:48.085 +0.471 11 I HADJAR HITECH 1:48.089 +0.475 12 K FREDERICK HITECH 1:48,128 +0.514 13 A SMOLYAR MP MOTORSPORT 1:48.144 +0.530 14 F PIZZI CHAROUZ 1:48.158 +0.544 15 J EDGAR TRIDENT 1:48.295 +0.681 16 J MARTÍ CAMPOS 1:48.532 +0.918 17 P PASMA JENZER 1:48.574 +0.960 18 K MAINI MP MOTORSPORT 1:48.809 +1.195 19 I COHEN JENZER 1:48.878 +1.264 20 Z O’SULLIVAN CARLIN 1:48.883 +1.269 21 A SIMMONS CHAROUZ 1:48.919 +1.305 22 H YEANY CAMPOS 1:48.943 +1.329 23 C COLLET MP MOTORSPORT 1:48.948 +1.334 24 E TRULLI CARLIN 1:49.074 +1.460 25 L TÓTH CHAROUZ 1:49.129 +1.515 26 B BENAVIDES CARLIN 1:49.212 +1.598 27 R VILLAGÓMEZ VAN AMERSFOORT 1:49.217 +1.603 28 D VIDALES CAMPOS 1:49.307 +1.693 29 N AZMAN HITECH 1:49.876 +2.262

