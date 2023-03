Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi, único piloto brasileiro no grid da Fórmula 2 em 2023, mostrou um bom ritmo de corrida na prova que abriu a temporada, realizada na manhã deste sábado (4) no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir.

O piloto, que integra a academia da Red Bull e defende a equipe Carlin, superou os incidentes do início de corrida, ganhou cinco posições e terminou em oitavo, dentro da zona de pontos, marcando um ponto.

“Foi uma corrida muito boa e positiva. Temos um ritmo de corrida bem forte aqui no Bahrein. Foi uma pena o que aconteceu na classificação, onde não fomos tão competitivos, mas estou feliz com o dia de hoje, que mostrou que temos potencial para andar na frente. Marcamos um ponto e podemos marcar mais amanhã”, disse Fittipaldi.

Neste domingo (5), a Fórmula 2 fecha a primeira etapa da temporada 2023 com mais uma corrida. A largada está marcada para 7h20, e contará com transmissão do BandSports.

