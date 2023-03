Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 2 estreou de forma oficial em 2023 neste sábado com a corrida sprint no Bahrein. Ralph Boschung venceu de forma tranquila, ele que chega para sua sétima temporada na categoria, seguido por Dennis Hauger e o rookie Victor Martins fechou os três primeiros colocados.

O brasileiro Enzo Fittipaldi conseguiu fazer uma boa prova de recuperação, depois de perder posição na largada e cair para 14º, o piloto da Carlin passou a bandeira quadriculada em oitavo lugar e conseguiu os primeiros pontos na temporada.

A corrida

Como a corrida do sábado é sprint e vale menos pontos, o grid em relação a classificação é invertido. Logo na largada, Arthur Leclerc pulou para a segunda posição e precisou se defender dos ataques por um bom período. Enzo Fittipaldi que tinha começado em 13º caiu para P14.

Victor Martins conseguiu ganhar quatro posições e fechou a primeira volta em quarto lugar enquanto Ralph Boschung manteve a liderança de forma muito tranquila - o que aconteceu durante toda a corrida.

Depois da grande movimentação do começo, a prova seguiu da mesma forma até Martins dar o bote em Iwasa na luta pelo segundo lutar, com o japonês dando o troco pouco depois. Com isso, Theo Pourchaire se aproximou e começou a preparar o bote.

Aos poucos, Fittipaldi foi conseguindo ganhar boas posições na prova antes dos dois pilotos da Carlin começarem a disputar posição entre si, mas Enzo conseguiu segurar posição e se manter em novo - para fechar a prova em oitavo e pontuar.

Na volta 13, Martins e Iwasa protagonizaram mais uma bela briga com troca de posição e com direito a erro de Martins, que conseguiu se recuperar e ficar de vez com a segunda colocação. Logo atrás, Pourchaire aproveitou que Iwasa estava desatento e deu o bote, mas o piloto japonês conseguiu se recuperar.

Hauger que se envolveu em um 'sanduíche' no meio da prova sendo 'atingindo' por todos os lados, conseguiu se aproximar de Martins, segundo colocado, já nas últimas voltas e assumiu a posição fazendo o francês terminar em terceiro.

