F2: Enzo Fittipaldi herda pódio em Monza após punição a japonês

Na manhã deste domingo (11), em Monza, na Itália, Enzo Fittipaldi conquistou o sexto pódio na sua primeira temporada completa na Fórmula 2. Em uma prova movimentada no Templo da Velocidade, marcada por diversas confusões, o piloto da Charouz Racing System driblou as circunstâncias, escalou 11 posições e, assim, chegou na quarta posição.

Por conta da desclassificação de Ayumu Iwasa, Fittipaldi herdou a posição. O brasileiro, que se coloca entre os destaques desta temporada da F2 após 13 etapas, largou da 15ª posição e se revelou competitivo ao combinar estratégia de corrida e agressividade, mesmo que seu carro não pertença à ponta do grid.

“Esperávamos uma corrida movimentada, talvez não tão movimentada assim, mas o suficiente para sabermos que ter frieza e traçar uma boa estratégia seria o diferencial. Largando da 15ª posição, aproveitei as chances de fazer ultrapassagens e, juntamente com a equipe, acertamos o timing da troca de pneus”, explicou Enzo.

“Nossa meta era, pelo menos, um 5º lugar para finalizar esta rodada dupla de Monza. Saímos, na verdade, com o sexto pódio da temporada, então posso dizer que estou muito contente com o resultado e animado para a ‘season finale’ em Abu Dhabi. Vamos com tudo!”, completou Fittipaldi, que é patrocinado pelo Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

O terceiro lugar deste domingo (11) confere 126 pontos no campeonato para Enzo, de modo a posicioná-lo na quinta posição do campeonato.

A próxima etapa da F2 encerra o campeonato de 2022 e será no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, entre os dias 18 e 20 de novembro.

