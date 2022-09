Carregar reprodutor de áudio

No início de 2022, a maioria das pessoas teria previsto que Theo Pourchaire ganharia o título de Fórmula 2. Membro de longa data da Sauber Academy, o francês estava se preparando para sua segunda temporada na ART, tendo terminado em quinto sua temporada estreia e se tornado o mais jovem vencedor de corridas de F2.

Mas essas pessoas não levaram em conta um azarão brasileiro, que há muito mostrava lampejos de brilhantismo. Embora poucos nomeassem Felipe Drugovich como herdeiro da coroa de Oscar Piastri, o piloto da MP Motorsport, entrando em sua terceira temporada na categoria, sempre mostrou um ritmo forte.

Com três vitórias e oito pódios em suas duas primeiras temporadas, Drugovich melhorou discretamente, apesar de uma decepcionante temporada de 2021 com a equipe Virtuosi, onde não conseguiu uma única vitória e terminou em oitavo na classificação geral.

Foi seu retorno ao MP que provou ser o fator chave, apesar de a equipe nunca ter terminado acima do sexto lugar no campeonato de equipes na era moderna da F2. Algo havia se encaixado entre a equipe e o piloto e, com sua campanha de Virtuosi se mostrando decepcionante, eles se reuniram para uma tentativa de finalmente conquistar o título, o engenheiro de Drugovich disse a ele no final de 2021 que era seu único objetivo.

Eles conseguiram ganhar – de forma espetacular. Uma temporada emocionante em que Drugovich conquistou cinco vitórias e mais quatro pódios em uma emocionante batalha de um ano com Pourchaire. A dupla trocou a liderança várias vezes nos estágios iniciais, mas vencer as duas corridas em Barcelona, ​​enquanto Pourchaire marcou apenas oito pontos, deu a Drugovich uma vantagem de 26 pontos.

A diferença foi de até 39 após a rodada na França, e uma forte exibição em Zandvoort, onde Pourchaire bateu na classificação, significou que a vantagem aumentou para 69 pontos. A partir daí, Drugovich era imparável.

Pourchaire estava firmemente na briga pelo título no começo da temporada, antes que a inconsistência se instalasse Photo by: Formula Motorsport Ltd

Assistindo a corrida do pitlane de Monza depois que ele foi forçado a abandonar na corrida sprint, Drugovich observou como a sorte de seu rival foi de mal a pior, com Pourchaire terminando a corrida em último após contato e uma penalidade, e foi o suficiente para selar o título faltando três corridas para o fim da temporada.

Sentado na sala de conferência em Monza no sábado, envolto em uma bandeira brasileira, o impacto da vitória de Drugovich ainda estava para ser absorvido. Embora não fosse como ele esperava conquistar o título, não foi menos especial pelas circunstâncias.

“Acho que leva um pouco de tempo para entender, até você realmente percebe que é o campeão”, disse ele a jornalistas.

“Quando você começa, você sempre tem o sonho de estar na F1, mas depois percebe o quão difícil é ser um campeão da F2 também, que é tudo que você pode fazer para conquistar esse sonho, e de repente se torna um sonho de ser campeão de F2.

“Obviamente, você começa a pensar nisso muito cedo no campeonato. Você tenta não, mas, quando você realmente percebe que pode conseguir, é algo realmente especial. Acho que foi em torno de Spa quando consegui uma vantagem novamente - então realmente pensei que era possível” Felipe Drugovich

“Desde criança eu já sonhava com esse momento. É uma sensação tão irreal estar aqui.

“Com certeza não foi como eu esperava. No começo fiquei um pouco nervoso porque o Theo estava avançando algumas posições. No final, descobrimos que era muito difícil para ele escalar o grid e a sensação era a mesma de se eu estivesse no carro.

“É apenas algo irreal e acho que vou realmente aproveitar isso por um longo tempo.”

Drugovich disse que ele não queria pensar muito no título no começo do campeonato Photo by: Formula Motorsport Ltd

Repetidamente, Drugovich, como muitos pilotos, disse aos jornalistas que não estava pensando no título. Mas foi em Spa que ele começou a ver suas chances.

O início da rodada tripla após as férias de verão marcou uma carga final no final da temporada, e o piloto de 22 anos aproveitou o momento, conquistando 25 pontos em uma rodada em que Pourchaire conquistou apenas três. Uma confortável pole position permitiu-lhe liderar o pelotão na corrida e, apesar de terminar em segundo, atrás de Jack Doohan, Drugovich aumentou a sua vantagem na tabela.

“Obviamente, você começa a pensar nisso muito cedo no campeonato”, disse ele. “Você tenta não, mas acho que quando você realmente percebe que pode conseguir, é algo realmente especial.

“Acho que foi em Spa quando consegui uma vantagem novamente e vi que voltamos muito bem das férias de verão. Então eu realmente pensei que era possível.

“Apesar de já estar quase no final do campeonato, a 11ª rodada, acho que aí comecei realmente a pensar nisso.”

Drugovich credita sua equipe e a atmosfera dentro dela por grande parte de seu sucesso, dizendo que “gostou muito, provavelmente o melhor ano que já tive”.

Brasileiro homenageou clima no elenco da MP Motorsport Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Liderada por Sander Dorsman, a equipe holandesa teve muito sucesso na F4 espanhola, conquistando cinco dos últimos seis títulos, e também teve bons resultados na Fórmula Renault Eurocup nos últimos anos. Mas este é o maior resultado da equipe até agora, e Drugovich diz que o comprometimento da equipe foi crucial.

“Acho que eles me ajudaram muito por estarem extremamente comprometidos este ano”, disse ele. “Acho que eles realmente levaram isso obviamente muito a sério, mas com muita paixão, e isso é algo que eu realmente aprecio.

“Eu tive um pouco de dificuldades nos momentos difíceis. Eu só queria ganhar o tempo todo e perdi muitos pontos por causa disso e acho que isso realmente me ajudou a estar pronto agora. Sinto-me um piloto totalmente diferente e muito melhor” Felipe Drugovich

“Acho que eles estavam realmente focados em conseguir esse título, uma das coisas que meu engenheiro me disse no final do ano passado foi se você vier até mim, há uma coisa que precisamos fazer e é ganhar o campeonato e é isso, não há mais nada. Acho que realmente os ajudei a vencer.

“Minha experiência do ano passado também os ajudou a melhorar o carro e ser consistente, acho que algo que realmente sentimos falta em 2020 foi ser consistente e realmente pressionamos para que fossem consistentes. Se você faz um treino e percebe que não é forte naquela pista, precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, só para ser rápido na classificação e salvar o fim de semana. Isso foi que fizemos este ano.”

Embora ele tenha garantido o título de pilotos, a tabela do campeonato de equipes da F2 continua em aberto, e ele diz que sua equipe “só precisa ir em frente. Do meu lado, não tenho mais nada a perder, mas também preciso pensar no time e trazer os pontos para casa, porque eles também merecem.”

Após uma campanha complicada em 2021 com o Virtuosi, Drugovich não esperava voltar à F2 este ano Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Drugovich admitiu abertamente que continuar na F2 não estava nos planos para 2022, mas agora diz que persistir foi a melhor decisão de sua carreira até agora. Ele também diz que no ano passado ele “não estava completamente pronto, especialmente mentalmente”.

Ele acrescentou: “Acho que lutei um pouco nos momentos difíceis. Eu só queria ganhar o tempo todo e perdi muitos pontos por causa disso e acho que isso realmente me ajudou a estar pronto agora. Sinto-me um piloto totalmente diferente e muito melhor.”

Drugovich também é o primeiro campeão da F2 do seu país desde que Bruno Junqueira venceu a F3000 em 2000, e diz que há “muita gente torcendo, principalmente porque não tem brasileiro na F1.

“Eu sou o primeiro que eles podem escolher e é especial fazer o trabalho para eles. Eles estão realmente sentindo falta de alguém na F1 e, espero, eu possa estar lá um dia para representar o país.”

Esse sonho agora parece um pouco mais próximo da realidade, com Drugovich nomeado o primeiro membro do programa de desenvolvimento de pilotos da Aston Martin menos de 48 horas após selar o título. Ele será o piloto reserva da equipe para 2023 e deve fazer sua primeira participação na Fórmula 1 no TL1 no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Embora a falta de vaga para um candidato tão merecedor pareça decepcionante, pelo menos Drugovich tem um pé na porta para alcançar seu maior sonho até agora.

Drugovich é o novo reserva da Aston Martin F1 Photo by: Aston Martin

