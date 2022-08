F2: Enzo Fittipaldi mira mais pontos na Bélgica para manter top 5

Carregar reprodutor de áudio

Uma verdadeira maratona será enfrentada por Enzo Fittipaldi a partir deste final de semana na temporada 2022 da Fórmula 2. O piloto da Charouz terá nada menos que três etapas na principal categoria de acesso à Fórmula 1 em 20 dias, a começar a partir desta sexta-feira, quando serão abertos os treinos para a etapa da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps.

Assim como a categoria máxima do esporte a motor mundial, a F2 também correrá em Zandvoort, na Holanda, e em Monza, na Itália nas semanas seguintes a rodada dupla de Spa. O brasileiro, quarto colocado na classificação do campeonato, vê a sequência de etapas como decisiva para as pretensões nesta parte final da temporada.

“Será uma sequência grande de etapas, mas estou preparado para estas três etapas, a começar por Spa. É uma pista que eu gosto muito, e onde eu espero mais uma vez ser competitivo e somar pontos importantes. Só andei uma única vez nesta pista em 2020 com a F3. Nosso objetivo é sempre estar entre os dez melhores e a equipe e eu temos conseguido cumprir esta meta”, disse Fittipaldi, que pontuou em pelo menos uma corrida nas últimas oito etapas.

O bom desempenho de Enzo Fittipaldi pode ser medido também pelos resultados obtidos na última etapa, em Hungaroring. Na ocasião, o piloto da Charouz subiu ao pódio nas duas corridas do final de semana, o que ocorreu pouquíssimo ao longo do ano: apenas outras três vezes, com dois competidores diferentes. Assim, o brasileiro espera manter o momento positivo.

“Os resultados na Hungria foram importantes não só pelo campeonato, já que avançamos para o quarto lugar na classificação, mas também para o ânimo da equipe. É muito difícil chegar no pódio nas duas corridas e nós conseguimos. Para tentar repetir isso, precisamos ter uma boa classificação, pois em corrida sabemos que nosso ritmo é bom”, completou Enzo, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

A programação da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps prevê um treino livre e a classificação na sexta-feira, com uma corrida marcada para o sábado, e outra para o domingo. O BandSports mostra toda a programação do final de semana.

RICCIARDO de volta à ALPINE? RICO PENTEADO analisa pontos FORTES e FRACOS do piloto e FUTURO na F1

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?