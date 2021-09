F2: Enzo Fittipaldi promete “ir com tudo” para corrida de domingo

Promovido para a Fórmula 2 pela Charouz Racing System, Enzo Fittipaldi fez sua estreia na quinta etapa do calendário da categoria no tradicional circuito de Monza, na Itália. Após se classificar em 13º na sexta-feira (10), o piloto disputou as duas provas deste sábado.

Na corrida 1, logo na largada, o piloto brasileiro acabou envolvido em um incidente na primeira curva. Na segunda prova, após largar da 21ª posição, Enzo Fittipaldi conseguiu fazer cinco ultrapassagens, finalizando em 16º.

“Infelizmente não terminei a primeira corrida, mas fiquei satisfeito em poder completar a segunda e ter um ritmo bom de prova, mesmo tendo que sair de trás do grid”, disse Enzo. “Monza é um circuito rápido, permitindo várias ultrapassagens e procurei valorizar essa característica da pista.”

“Amanhã vou largar na sétima fila e irei com tudo. Gostaria novamente de agradecer pela oportunidade à Charouz Racing System”, completou o piloto, que é patrocinado pela Claro, Baterias Moura, PLGG, Furia e HyperX.

A corrida 3, a chamada Feature Race, está prevista para acontecer às 5h25 do domingo (12), com transmissão no BandSports.

F1 AO VIVO: Hamilton VAI MAL, Verstappen LUCRA e BOTTAS vence corrida sprint em Monza; veja análise

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: