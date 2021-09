F2: Piastri supera Zhou e vence em Monza; Fittipaldi é 12º

Oscar Piastri conquistou sua segunda vitória na Fórmula 2 da temporada em Monza em outra corrida dramática, convertendo a pole em vitória para manter sua liderança no campeonato.

O piloto da Prema segurou Guanyu Zhou em uma corrida que contou com vários safety cars, incluindo um que levou o grid até a bandeira quadriculada.

Dan Ticktum terminou em terceiro depois da Carlin apostar muito na estratégia dos boxes, tendo largado em oitavo antes de resistir ao pit na segunda paralisação, o que valeu a pena para lhe dar o sexto pódio da temporada.

Theo Pourchaire, que venceu a primeira corrida do fim de semana, terminou em quarto lugar para a ART, com Jehan Daruvala terminando em quinto, apesar de ter largado em segundo.

Entre os brasileiros, Enzo Fittipaldi, que fez sua estreia na categoria neste fim de semana, foi o mais bem colocado, em 12º lugar, uma posição à frente de Felipe Drugovich, o 13º.

Com os resultados, Piastri tem 149 pontos, seguido de Zhou com 134. Drugovich é o nono, com 59.

A F2 retorna em Sochi, nos dias 25 e 26 de setembro.

Resultados

