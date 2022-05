Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi voltou a pontuar na segunda corrida da quarta etapa da Fórmula 2, disputada neste domingo (22) no Circuito de Barcelona, na Espanha. O piloto da Charouz largou da 11ª posição, e terminou em sexto, se valendo de uma estratégia em que largou com os pneus duros, e terminou com os macios. O resultado rendeu mais oito pontos para o brasileiro.

Fittipaldi largou na 11ª colocação, e não demorou muito para avançar à zona de pontuação. Por conta dos pneus duros, o dono do carro número 22 chegou a liderar a prova por algumas voltas e foi o último a parar nos boxes, na volta 24. Mesmo voltando na 15ª posição, Enzo se valeu dos pneus macios, mostrou muita combatividade e escalou o pelotão, terminando em sexto ao final das 37 voltas.

“Estou muito contente com o meu resultado e da equipe no dia de hoje. A gente sabia que tinha um carro competitivo e eu dei tudo de mim na pista para conseguirmos um resultado melhor do que o esperado. A expectativa era estar no top-10, então essa sexta colocação cumpre nosso objetivo e nos dá pontos importantes para o campeonato”, disse Enzo, que tem patrocínio de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, fantom, Stake, Hyper X, Furia e PLGG.

O resultado confirma o ótimo momento de Enzo Fittipaldi na principal categoria de acesso à Fórmula 1. É a terceira corrida seguida que o piloto chega na zona de pontos. Em Ímola, o brasileiro terminou na segunda posição, conquistando seu primeiro pódio na F2, enquanto no sábado em Barcelona, a oitava posição garantiu mais um ponto.

O próximo desafio de Enzo Fittipaldi na Fórmula 2 está marcada para a semana que vem, em Mônaco, no tradicional circuito montado nas ruas de Monte Carlo.

