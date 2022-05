Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi vive grande momento na temporada da Fórmula 2. O piloto conquistou seu primeiro pódio na categoria, em Ímola, e pontuou nas duas corridas da rodada dupla de Barcelona. Para manter a boa fase, o piloto da Charouz terá pela frente um desafio inédito em sua carreira: o circuito de Monte Carlo, em Mônaco, onde será disputada a quinta etapa do atual campeonato.

Apesar de ter se tornado um dos principais nomes do País nas categorias de base, Enzo não tem tantas corridas em circuitos de rua no currículo. O piloto correu o tradicional GP de Macau em 2019, e correu em 2021 e 2022 no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, ambos com características bastante diferentes da pista do principado europeu.

“Correr em Mônaco será um desafio novo e muito empolgante. Andei bastante nesta pista no simulador, e me sinto preparado para enfrentar mais essa etapa. Por ser muito difícil de se ultrapassar, meu objetivo é conseguir o melhor resultado possível na classificação para seguir pontuando no campeonato”, disse Enzo.

A programação da Fórmula 2 em Mônaco será bastante diferente do que ocorre normalmente, com uma atividade por dia. Assim, o treino livre está marcado para quinta-feira, enquanto a classificação, dividida em dois grupos, ocorrerá na sexta-feira. As corridas seguem o mesmo cronograma de sempre, uma no sábado e outra no domingo. O BandSports mostra todas as atividades. Confira a programação completa da etapa de Mônaco da Fórmula 2:

Quinta-feira - 25 de maio

12h05 - treino livre

Sexta-feira - 26 de maio

6h40 - classificação

Sábado - 27 de maio

12h40 - corrida 1

Domingo - 28 de maio

4h50 - corrida 2

