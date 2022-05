F2: Felipe Drugovich busca pontos e liderança em Barcelona; veja

Carregar reprodutor de áudio

Único piloto que pontuou em todas as etapas realizadas na atual temporada da Fórmula 2, o brasileiro Felipe Drugovich disputa neste final de semana a quarta etapa do ano, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, na Espanha, onde foi o mais rápido nos testes de abril.

“Estou confiante e feliz em voltar a correr depois de praticamente um mês sem provas, ainda mais em uma pista que gosto muito. Sempre me saí muito bem quando corri de F2 em Barcelona. Liderei os treinos coletivos aqui recentemente e isto é muito positivo. Venci uma corrida em 2020 em que a MP Motorsport ganhou as duas provas daquela etapa”, relembra Drugovich, referindo-se à sua equipe, para a qual retornou em 2022. “Isso nos anima muito! A mim e a todo o time”, completa.

Para Drugovich, atual vice-líder do campeonato e vencedor da prova mais importante da etapa na Arábia Saudita, o foco é a zona de pontuação. “Logicamente queremos vencer sempre, mas o objetivo é pontuar o máximo possível em todas as etapas. Estar sempre bem posicionado na zona de pontuação é muito importante nessa caminhada em busca do título da temporada”, destacou o piloto de Maringá (PR), que buscará também retomar a liderança do campeonato.

Na quarta etapa da F2 serão utilizados os compostos macios e duros, uma combinação que agrada a Drugovich e à equipe holandesa MP Motorsport. “São compostos que ‘casam’ bem com nosso carro”, afirma o piloto. “Corrigimos alguns erros da etapa anterior em Ímola e, com todo este ‘pacote’, estamos realmente muito confiantes”, acentua Felipe, que, na próxima segunda-feira (23), completará 22 anos. Todas as atividades da programação têm transmissão no BandSports.

Confira a programação da 4ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):

SEXTA-FEIRA (20)

6h35 – Treino livre

13h30 – Tomada de tempos

SÁBADO (21)

12h40 – Sprint Race – 26 voltas

DOMINGO (22)

6h35 – Feature Race – 37 voltas

