Enzo Fittipaldi parte para Barcelona de olho em novo pódio na F2

Depois de conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula 2 em Ímola, Enzo Fittipaldi disputa neste final de semana a quarta etapa da temporada 2022 da categoria, marcada para o Circuito de Barcelona, na Espanha. A etapa terá um sabor de estreia para o piloto da Charouz, já que o piloto jamais andou pela principal categoria de acesso à Fórmula 1 no autódromo localizado em Montmeló.

Apesar disso, Fittipaldi tem experiência no traçado de 4.675 metros: o piloto correu lá pela atual FRECA e pela Fórmula 3. Na categoria antecessora da F2, aliás, foi onde Enzo teve uma das suas grandes atuações em 2021, quando liderou a maior parte de uma das provas da rodada tripla antes de ser atingido por um rival e ter problemas com o carro posteriormente. Esta atuação ajudou a Charouz a subir o brasileiro para a F2 ainda no ano passado.

“Me sinto mais do que preparado para mais esse desafio. Vir de um pódio é algo extraordinário que te dá ainda mais força para conseguir outros bons resultados. Buscarei uma boa posição de largada para ter boas condições nas corridas de sábado e domingo” disse Fittipaldi, 10º no campeonato.

“Como sempre fazemos, vamos batalhar para ter o melhor resultado possível. O segundo lugar em Ímola só foi possível graças a todo o esforço e trabalho do pessoal da Charouz. Então, vamos manter a pegada para somar mais pontos neste final de semana”, completou Enzo.

A programação terá início na sexta-feira com o único treino livre e o classificatório. A primeira corrida, Sprint Race, será disputada no sábado, às 12h40, enquanto a segunda, Feature Race, tem largada marcada para 6h35 de domingo. A programação toda será transmitida pelo BandSports.

Sexta-feira, 20 de maio

Treino livre: 6h35

Classificação: 13h30

Sábado, 21 de maio

Sprint Race: 12h40

Domingo, 22 de maio

Feature Race: 6h35

