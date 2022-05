Carregar reprodutor de áudio

Filho da lenda da MotoGP Mick Doohan, o australiano Jack Doohan conquistou a pole position da etapa da Fórmula 2 na Espanha, superando o estoniano Juri Vips. Destaque de 2022 e vice-líder do campeonato, o brasileiro Felipe Drugovich larga em quarto na corrida deste sábado.

O paranaense sairia da pole, mas uma punição o colocou em quarto lugar, em função do grid invertido do quali, cujo resultado de facto remete ao grid da corrida de domingo, na qual Doohan, que é membro da academia de pilotos da Alpine, sai da posição de honra.

O competidor da UNI-Virtuosi conseguiu a marca de 1min28s612 em Barcelona e desbancou a concorrência, superando Vips, da academia da Red Bull, por apenas 0s02. O terceiro posto ficou com o dinamarquês Frederik Vesti, protegido da Mercedes que cravou 1min28s852.

Drugovich, da equipe MP Motorsport, terminou a sessão com o décimo tempo, imediatamente à frente do compatriota Enzo Fittipaldi, da Charouz. Líder do campeonato dois pontos à frente de Felipe, o francês Théo Pourchaire fechou o classificatório com a sétima marca. Veja a tabela abaixo:

