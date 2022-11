Carregar reprodutor de áudio

Ayumu Iwasa converteu a pole position em vitória na última corrida da temporada da Fórmula 2 em Abu Dhabi mas, para isso, precisou segurar Felipe Drugovich até a linha de chegada. Já Enzo Fittipaldi terminou a corrida na 14ª posição, terminando o campeonato na oitava posição.

Iwasa liderou do começo e, apesar de perder momentaneamente a ponta para o companheiro Roy Nissany, logo voltou a liderar. Depois, seu desafio passou a ser de Drugovich, que rapidamente passou Pourchaire e assumiu a segunda posição em cima de Nissany na sétima volta.

A batalha entre Iwasa e Drugovich ganhou força após a rodada de pits, quando ambos colocaram os compostos médios. Foi apenas após que Jack Doohan entrou nos boxes, devido a uma estratégia alternativa, que os dois realmente começaram a disputar a vitória.

Doohan, que parecia também um forte candidato a vitória com sua estratégia, saiu dos boxes com o pneu dianteiro esquerdo mal-fixado, abandonando e causando um safety car virtual.

Logan Sargeant, Carlin Photo by: Motorsport Images

Drugovich passou a se aproximar de Iwasa, baixando a diferença para usar o DRS, mas o acionamento de mais um safety car virtual atrapalhou seu ataque, desta vez com Olli Caldwell parando ao lado da pista.

Na última volta, o brasileiro foi com tudo pra cima do japonês, mas acabou escapando da pista devido à manobra de defesa de Iwasa, que conseguiu abrir uma vantagem para cruzar a linha de chegada em primeiro. Liam Lawson completou o pódio.

Com os resultados do dia, a MP Motorsport termina o ano fazendo a limpa no campeonato, garantindo também o título de equipes após uma disputa intensa com a ART Grand Prix e a Carlin até a última prova.

Já Logan Sargeant cruzou a linha de chegada em quinto para terminar o campeonato em quarto, conseguir os pontos necessários na superlicença e garantir a vaga da Williams na Fórmula 1 em 2023.

Confira o resultado final da corrida 2 da Fórmula 2 em Abu Dhabi:

VERSTAPPEN supera Pérez e é POLE em Abu Dhabi; Leclerc bate Sainz, HAM 5º e RUS 6º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo