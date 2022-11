F2: Enzo Fittipaldi estreia com a Carlin em teste de Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

Três dias após encerrar sua primeira temporada completa na Fórmula 2, Enzo Fittipaldi iniciou sua preparação para o campeonato de 2023. O brasileiro, mais novo integrante da academia de pilotos da Red Bull, participou nesta quarta-feira (22) do primeiro de três dias de testes coletivos da categoria no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, naquele que foi seu primeiro contato com a Carlin.

Na primeira sessão do dia no circuito localizado nos Emirados Árabes Unidos, Fittipaldi manteve o foco nas simulações de classificação, marcando o sexto melhor tempo ao final da atividade. À tarde, o brasileiro priorizou os long runs, encerrando o dia com a 12ª colocação geral no combinado dos tempos das duas atividades do dia.

"Realizamos o primeiro dia de treinos, um dia bom e positivo. Estou feliz com a Carlin e trabalhamos muito bem juntos. Foi meu primeiro dia de testes com o time, e nosso ritmo foi bem forte", disse Enzo, que tem patrocínio do Banco do Brasil, Claro, Eurofarma, Oakberry, Baterias Moura, Gate.io, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

"À tarde, fizemos dois stints de corrida e também estivemos bem fortes e competitivos. Estou feliz com o dia de hoje e vamos continuar melhorando. Amanhã tem o segundo dia e a meta é seguir melhorando e aprendendo o máximo possível", completou o piloto, que obteve seis pódios na temporada de 2022 da F2, além de pontuar em dez etapas.

As atividades da Fórmula 2 em Abu Dhabi terão sequência nesta quinta-feira (23), novamente com dois treinos. Os testes de pós-temporada serão encerrados na sexta-feira, novamente com dois ensaios.

Programa debate destaques da F1 após o GP de Abu Dhabi, que 'encerrou' 2022

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo