Piloto júnior da Red Bull e competidor da DAMS na Fórmula 2, o japonês Ayumu Iwasa venceu a primeira de duas corridas da Fórmula 2 na Arábia Saudita, segurando o francês Victor Martins, da ART Grand Prix.

O pódio foi completado por Jehan Daruvala, da MP Motorsport. O indiano brigava com Iwasa pela vitória, mas acabou atacando excessivamente e deu a brecha para Martins ultrapassar (veja abaixo). O brasileiro Enzo Fittipaldi, da Carlin, terminou em 13º. A corrida 2 é às 10h15 deste domingo.

O francês da ART Grand Prix Theo Pourchaire, vice-campeão de 2022 após batalha com o brasileiro Felipe Drugovich, acabou se envolvendo em acidente com o britânico Oliver Bearman, piloto da Prema. Confira:

