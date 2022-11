Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 2 realizou neste sábado a primeira corrida do fim de semana em Abu Dhabi, que encerra a temporada 2022. E em uma prova movimentada e com uma bandeira vermelha devido a um acidente envolvendo Enzo Fittipaldi, a vitória ficou com Liam Lawson, tendo Richard Verschoor e Felipe Drugovich nas outras posições do pódio.

Dennis Hauger, Amaury Cordeel, Logan Sargeant, Jack Doohan, Roy Nissany, Theo Pourchaire e Marcus Armstrong completaram o top 10

Mesmo com o título já decidido para Drugovich, a etapa final da F2 traz definições importantes, não somente para a categoria. Entre os destaques, temos Fittipaldi lutando pela terceira posição no campeonato e Sargeant, atual P3 na classificação e que precisa terminar a temporada no top 6 para garantir os pontos na superlicença e a vaga na Williams na F1 em 2023.

Apesar de uma largada limpa na primeira curva, com Verschoor se mantendo à frente de Lawson e Cordeel, a situação mudou drasticamente na segunda curva. Daruvala e Fittipaldi se envolveram em uma forte batida, causando uma bandeira vermelha.

Enzo conseguiu sair rapidamente do carro, mas Daruvala teve mais dificuldades, com o carro bem enfiado no soft wall. O indiano parecia desorientado, precisando sentar logo após.

Após uma longa paralisação para a substituição de parte da barreira de proteção, a prova foi retomada. A classificação neste momento era Verschoor, Lawson, Cordeel, Hauger e Drugovich, com Sargeant em sexto e Pourchaire em nono.

Quando a corrida chegava à décima volta, Verschoor seguia na ponta, mas com Lawson em sua cola podendo abrir o DRS. Pouco depois, o piloto da Academia da Red Bull assumiu a ponta, mas sendo pressionado pelo rival. Cordeel também se aproximava, ficando a menos de 1s. Já Hauger era o quarto, com 1s5 para Drugovich, liderando um trem com Sargeant e Doohan, ambos a menos de 1s.

Na reta final da priva, Lawson saía da zona de ativação do DRS de Verschoor, conseguindo abrir 1s3 a sete voltas do fim, enquanto Cordeel, em terceiro, também ficava mais atrás. No top 5, a única disputa era entre Hauger e Drugovich pela quarta posição, com o brasileiro se aproximando e atacando o norueguês.

Com melhor ritmo, o brasileiro passou o piloto da Prema e rapidamente abriu vantagem na quarta posição, estando a mais de 2s de Cordeel. Mas rapidamente colou no belga e passou, subindo para o pódio.

No final, deu Liam Lawson, terminando com mais de 7s de vantagem para Richard Verschoor em segundo. Felipe Drugovich tentou, mas não conseguiu chegar no holandês, terminando na terceira posição. Dennis Hauger, Amaury Cordeel, Logan Sargeant, Jack Doohan, Roy Nissany, Theo Pourchaire e Marcus Armstrong completaram o top 10

A Fórmula 2 volta à pista de Abu Dhabi no domingo para a segunda e última corrida da temporada 2022. Com pole de Ayumu Iwasa, Felipe Drugovich em quarto e Enzo Fittipaldi em 13º, a largada está marcada para 06h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

