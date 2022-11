Drugovich relata ‘maratona’ entre treino com F1 e quali da F2

Carregar reprodutor de áudio

Felipe Drugovich estreou oficialmente na Fórmula 1 nesta sexta-feira (18) no primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi com a Aston Martin. O campeão da F2 já havia testado um carro da equipe britânica há algumas semanas em Silverstone, mas sem ser um modelo atual do time.

Após a sessão, Drugo comentou a sensação que teve com o novo carro: “É incrível. Em Silverstone não dei muitas voltas e aqui também. É um ambiente completamente diferente. Apenas de estar aqui pilotando com todos os pilotos da F1, isso é muito legal.

“O foco é estudar, aprender com esse novo tipo de carro, digamos assim, é uma honra. E eu estarei progredindo a partir de hoje e na terça-feira, especialmente. Então, sim, eu realmente gostei. O foco principal para mim era aproveitar essa oportunidade. Então, eu realmente consegui fazer isso.

A principal característica do novo carro da F1 é o efeito solo, se compararmos com os modelos das últimas geração. Mas, para Drugovich, isso não foi um obstáculo.

“Na verdade, foi imediatamente bastante confortável. Para guiar, eu não diria que é um carro tão diferentes da F2 porque são muito rígidos e, você sabe, muito baixos o tempo todo. E acho que praticamente todas as equipes conseguiram consertar o porpoising. Portanto, não era uma loucura diferente de guiar. Mas é só que tem aquelas técnicas que preciso aprender e com o tempo elas virão.”

Mas o que foi um desafio para Drugovich foi ter que sair de seu carro na F1 para correr para o treino de classificação da F2, que também realiza última etapa em 2022.

“Hoje foi tudo corrido, eu diria. E foi até um pouco demais, do TL1 até a classificação, eles colocaram assim e não foi legal. Acho que pelo menos algumas horas seriam boas, para desconectar de um e conectar-se ao outro. E basicamente pulamos do carro de F1, trocamos de roupa e pulamos direto para o F2. Na primeira volta rápida na F2, acho que foi um pouco estranho, eu diria, mas depois disso, tudo bem de novo.”

Virar a ‘chavinha’ realmente não foi fácil para o piloto paranaense, ao relatar como foram as primeiras voltas de volta ao F2.

“Acho que foi na curva 1 que forcei demais com o carro da F2, embora eu já estivesse com isso em mente, você sempre tem a sensação de 'ok, posso ir mais rápido. ‘Ok, pouco combustível, novos pneus macios na F2, posso forçar também' e basicamente ultrapasso a curva completamente. Então, tive que pegar leve depois disso.”

SEXTA-LIVRE: Veja debate das sessões práticas inaugurais em Abu Dhabi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo