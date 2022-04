Carregar reprodutor de áudio

Líder da Fórmula 2, Felipe Drugovich volta à pista nesta semana na Espanha. Entre terça e quinta-feira (12 e 14), ele participa da segunda sessão de testes coletivos da categoria no Circuito de Barcelona, junto com a equipe holandesa MP Motorsport.

Drugovich é o piloto de maior destaque neste início de temporada da principal categoria de acesso à Fórmula 1. Depois de obter um quinto e um sexto lugar na rodada de abertura no Bahrein, o piloto de Maringá (PR) marcou a pole position e venceu a prova principal da 2ª etapa, disputada no último dia 27 na Arábia Saudita, depois de terminar a prova do sábado em terceiro.

“Estamos tranquilos e prontos para os testes aqui em Barcelona”, disse Drugovich, que terá seis horas diárias de testes, três a cada manhã e três a cada tarde. “Vamos trabalhar nos pontos negativos que tivemos nas corridas anteriores, logicamente buscando melhorar para as próximas etapas”, resumiu.

Com a próxima etapa marcada para Ímola, na Itália, entre os dias 22 e 24 de abril, Drugovich considera muito importante a oportunidade de voltar à pista nesta semana.

“Temos uma pausa relativamente longa entre as corridas, de quase um mês, que normalmente não teremos este ano. Então, será bom para mim também, pois vou poder me manter em atividade”, completou.

Os treinos em Barcelona serão realizados entre 4 e 7 horas da manhã nos três dias e entre 9 e 12 na terça e quarta-feira e entre 8 e 11 horas na quinta-feira – sempre no horário de Brasília.

