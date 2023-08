F2: Novalak vence corrida 2 caótica na Holanda; Fittipaldi é 7º

Após uma não-corrida no sábado, a Fórmula 2 fechou o fim de semana em Zandvoort com uma prova caótica neste domingo, que terminou com a vitória de Clément Novalak enquanto os seis primeiros colocados na classificação tiveram problemas, incluindo abandonos do líder, Theo Pourchaire, e do vice-líder, Fréderik Vesti.

Zane Maloney e Jak Crawford completaram o pódio enquanto Enzo Fittipaldi foi o sétimo colocado após largar em 19º.

O líder, Theo Pourchaire, o vice-líder, Fréderik Vesti, o quarto colocado Jack Doohan, e o então-sexto colocado Oliver Bearman estiveram entre as 'vítimas' da corrida, enquanto Victor Martins e Ayumu Iwasa foram penalizados com 10s cada por colisões.

Nessa confusão, Novalak, que largou em 13º e havia obtido pontos em apenas duas corridas na temporada antes deste fim de semana, obteve sua primeira vitória na categoria. O francês já estava no top 10 na primeira entrada do safety car, durante a primeira volta, após o abandono de Doohan.

A corrida foi retomada na volta quatro, com os pitstops começando logo na sequência. Pourchaire foi o próximo a bater, acertando as barreiras na curva 7 logo após fazer sua parada. Tanto Novalak quanto os carros da Prema foram aos boxes logo antes da entrada do safety car e, pouco depois, foi a vez de Vesti abandonar com problemas nos pneus.

Com a saída do segundo safety car, Ollie Bearman e Victor Martins se encontraram na pista, em uma batida envolvendo dois candidatos diretos às primeiras posições da tabela, com o francês sendo punido com 10s.

No final, Martins foi o único piloto entre os primeiros colocados a pontuar, caindo para nono com a punição, enquanto Iwasa, também punido, caiu para 13º.

The Aston Martin Vantage Safety Car leads the field Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Já Fittipaldi fez uma boa corrida, e aproveitou do caos na pista para subir bastante, indo da 19ª posição para a sétima na linha de chegada.

Com os resultados deste domingo, Theo Pourchaire segue na liderança, mantendo os 168 pontos, 12 a mais que Fréderik Vesti em segundo. Ayumu Iwasa é o terceiro com 134, enquanto Jack Doohan é o quarto com 130. Victor Martins fecha o top 5 com 122. Já Enzo Fittipaldi aproveitou o abandono de Oliver Bearman para subir para a sexta posição, com 104.

A Fórmula 2 volta a acelerar já no próximo final de semana, acompanhando a F1 no GP da Itália para a penúltima etapa da temporada 2023, com a final marcada para novembro em Abu Dhabi.

Confira o resultado final da corrida 2 da F2 na Holanda:

