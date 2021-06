F2: Petecof não correrá em Baku por falta de patrocínio

Sem patrocínio, Gianluca Petecof não correrá na rodada tripla da Fórmula 2 neste final de semana em Baku. O paulista não conseguiu chegar a um acordo financeiro com a atual equipe Campos Racing.

O piloto da Campos na temporada de 2021 na F2, Petecof, que negociava a sua permanência na categoria, ficará de fora da etapa no Azerbaijão por falta de financiamento.

O 'drama' na vida do piloto de 18 anos vem após o brasileiro quase ter abandonado a Fórmula 3 Regional Europeia em 2020, também por falta de patrocínio.

No fim das contas, Petecof conseguiu apoio financeiro para completar a disputa no ano passado e se sagrou o campeão da categoria, superando o monegasco Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc, piloto da Ferrari na Fórmula 1.

Agora, porém, o piloto que é destaque do automobilismo brasileiro voltou a se deparar com o desafio de permanecer no campeonato. A equipe espanhola e Petecof não chegaram a um acordo depois de alguns dias de negociações e, deste modo, o piloto ficará de fora da rodada tripla que acontecerá em Baku entre este sábado e domingo.

Na semana passada, Petecof já havia adiantado em entrevista ao jornalista Lito Cavalcanti que havia "uma chance muito pequena" de correr no Azerbaijão.

"Eles fizeram de tudo para eu participar da etapa de Mônaco, mas, para Baku, a realidade é que não vou correr lá. Existe uma chance muito pequena. A gente tem ainda essa semana para negociar algo para a próxima etapa".

A próxima etapa da temporada da F2 contará, portanto, com dois brasileiros no grid: Felipe Drugovich e Guilherme Samaia.

