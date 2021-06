Assim como a Fórmula 1, a Fórmula 2 retomou suas atividades neste final de semana no Azerbaijão. E nesta sexta foi realizado o treino classificatório que definiu os grids de largada das corridas um e três. Liam Lawson foi o mais rápido e garantiu a pole da corrida do domingo, enquanto Robert Shwartzman, que terminou em décimo, sai na frente amanhã. Já Felipe Drugovich e Guilherme Samaia foram 11º e 20º, respectivamente.

O final de semana em Baku traz ainda mudanças no grid da categoria. Sem aporte financeiro para dar continuidade à temporada, o brasileiro Gianluca Petecof se afasta da categoria por enquanto, sendo substituído por Matteo Nannini

Após a rodada de Mônaco, Guanyu Zhou, companheiro de Drugovich na UNI-Virtuosi, é o líder do campeonato, com 68 pontos contra 52 de Oscar Piastri e 47 de Théo Pourchaire. Com dois pódios no principado, Drugovich espantou os resultados ruins do Bahrein e subiu para a sétima posição na classificação, com 29 pontos.

No treino livre, realizado mais cedo, Jüri Vips liderou, seguido de Ralph Boschung e Théo Pourchaire, enquanto Piastri foi o quinto, Zhou o 12º, Drugovich 15º e Guilherme Samaia o 18º.

Passados os primeiros dez minutos da sessão de 30 de duração, a pole provisória estava com Dan Ticktum, que havia marcado 01min55s308, 0s147 a frente de Pourchaire, enquanto Zhou era o oitavo e Drugovich o 15º, tendo feito apenas uma primeira volta.

Responsável por uma bandeira vermelha no treino livre, Roy Nissany, piloto de desenvolvimento da Williams, confirmou que não participaria da classificação devido à extensão dos danos em seu carro. Com isso, ele depende de uma autorização especial da direção de prova para disputar as corridas do fim de semana.

A dez minutos do fim, os pilotos começavam a abrir mais uma sequência de voltas rápidas. Neste momento, Marcus Armstrong ocupava a ponta, com 01min55s057, seguido de Lundgaard e Pourchaire. Drugovich era o sétimo, a 0s470 de Armstrong, a frente de Shwartzman, em oitavo e Zhou, 12º.

No final, Liam Lawson foi o mais rápido com 01min54s217, 0s138 a frente de seu companheiro de Hitech, Jüri Vips. Com isso, Lawson garante quatro pontos e a pole position da corrida três, do domingo. Completaram o top 10: Oscar Piastri, Théo Pourchaire, Dan Ticktum, Marcus Armstrong, Ralph Boschung, Guanyu Zhou, Jehan Daruvala e Robert Shwartzman.

Estes serão os dez primeiros no grid de largada da corrida três, a última e mais importante do fim de semana, que será realizada no domingo.

Felipe Drugovich chegou a estar em décimo, mas foi superado nos segundos finais, terminando em 11º a 0s012 do russo da Prema. Já Guilherme Samaia foi o 20º.

Já o grid de largada da primeira corrida do fim de semana é definido com a inversão dos dez primeiros colocados da sessão desta sexta. Assim, a pole position de amanhã fica com Shwartzman, que terá ao seu lado Daruvala. Já os brasileiros largarão na mesma posição em que terminaram a classificação.

Vale lembrar que o grid da segunda corrida será definido apenas com a inversão dos dez primeiros colocados da primeira prova.

A Fórmula 2 inicia a sequência de provas do fim de semana no sábado. A corrida 1 tem largada marcada para 04h25 e a segunda, 10h40, ambas no horário de Brasília e com transmissão do Bandsports e no Motorsport.com você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

