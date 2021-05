F2: Petecof pode não correr por falta de financiamento; entenda

Destaque brasileiro do automobilismo de base nos últimos anos e atualmente piloto da equipe Campos Racing na temporada 2021 da Fórmula 2, Gianluca Petecof negocia sua permanência na categoria e corre o risco de deixar o campeonato por falta de financiamento.

A revelação foi feita pelo próprio competidor em conversa com o jornalista Lito Cavalcanti. O 'drama' vem após o paulista quase ter abandonado a Fórmula 3 Regional Europeia em 2020, também por falta de patrocínio, conforme noticiado pelo Motorsport.com.

No fim das contas, Petecof conseguiu apoio financeiro para completar a disputa no ano passado e se sagrou o campeão da categoria, superando o monegasco Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc, piloto da Ferrari na Fórmula 1.

Agora, porém, o representante do Brasil volta a se deparar com o desafio de correr contra o tempo para angariar patrocinadores. Portanto, o risco de ele ficar de fora do GP do Azerbaijão, em Baku, é iminente.

“A Campos tem um bom histórico [em Baku], mas, no meu caso, preciso confirmar se vou participar da etapa ou não. Claro que a situação ficou bem difícil. Há muito tempo, mas dessa vez ficou apertado para a equipe", revelou Petecof, que ainda não pontuou na F2 2021.

"Eles fizeram de tudo para eu participar da etapa de Mônaco, mas, para Baku, a realidade é que não vou correr lá. Existe uma chance muito pequena. A gente tem ainda essa semana para negociar algo para a próxima etapa”, seguiu.

“Estou ciente, é um acordo que a gente tinha desde quando assinei o contrato. Infelizmente, a gente não conseguiu fechar nenhum patrocínio. Se for o caso de dar um passo para o lado e começar a trabalhar pensando no ano que vem, é a vida, faz parte do esporte."

O piloto, que teve uma etapa complicada em Mônaco, fechou um acordo com a Campos a fim de angariar o suporte financeiro de patrocínios ao longo da atual temporada. Entretanto, nenhum apoio foi concretizado até o momento. Petecof, aliás, já fala sobre suas alternativas para além da Campos. “Existem várias possibilidades, nada em negociação ainda", afirmou a Lito Cavalcanti.

"O objetivo principal, desde o começo do ano era buscar suporte para terminar a temporada, mas havia a possibilidade disso não acontecer. Agora é a avaliar as oportunidades. Existem muitas categorias e caminhos a percorrer, mas no cenário ideal a gente buscaria algo para esse ano, mas buscando uma campanha completa com a Campos na F2. Ainda tem muito tempo para decidir isso, mas vamos fazer o possível para voltar ao carro na semana que vem."

