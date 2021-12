Oscar Piastri está mais perto de conquistar o título da Fórmula 2 depois de vencer uma emocionante segunda corrida sprint no GP da Arábia Saudita. Enzo Fittipaldi terminou com a sétima posição.

O piloto da Alpine Academy passou grande parte da corrida em segundo, atrás de Jehan Daruvala.

Piastri logo herdou a vantagem depois que Daruvala recebeu uma penalidade de cinco segundos. No entanto, não contente por terminar em segundo na pista, o australiano conseguiu ultrapassar Daruvala a três voltas do fim.

Robert Shwartzman, da Prema Racing, terminou em terceiro, subindo para segundo no campeonato depois que o candidato ao título Guanyu Zhou só conseguiu chegar em oitavo.

Assim que a penalidade foi aplicada, Daruvala caiu para a 14ª posição.

A corrida terminou com um terceiro safety car, implantado para limpar o Hitech de Liam Lawson após um forte acidente vindo da curva 13. O neozelandês, que terminou em segundo na corrida 1, saiu dos destroços ileso.

Clement Novalak travou seu MP Motorsport e Marcus Armstrong rodou. Armstrong então fez contato com Lawson do lado de fora antes de parar.

Enquanto esse incidente se desenrolava, Guilherme Samaia não tinha para onde ir para evitar Ralph Boschung e encontrou a parede externa, com Alessio Deledda também preso no confronto. Os comissários optaram por investigar o incidente.

Viscaal caiu para quarto atrás de Piastri e Lundgaard antes do safety car ser acionado.

Assim que os quatro carros foram retirados da curva 1, a corrida foi retomada na volta 5 com Daruvala liderando Piastri, Lundgaard e Viscaal. Este último reivindicaria o terceiro lugar do dinamarquês antes da paralisação.

A corrida durou apenas uma volta antes de o safety car ser acionado novamente quando Juri Vips fez contato com Felipe Drugovich.

Vips teve a sorte de não pegar nenhum de seus rivais na curva 1 com controle limitado do carro devido à asa dianteira estar alojada sob as rodas dianteiras. Momentos depois, o estreante na F2, Logan Sargeant, parou na pista após a volta.

O reinício aconteceu na 8ª volta.

A aparência da corrida logo mudou quando Daruvala foi atingido com uma penalidade de cinco segundos por ganhar uma vantagem usando a área de escape enquanto se defendia de Piastri.

Daruvala e Lundgaard estavam correndo com penalidade de cinco segundos por ganhar vantagem e exceder os limites da pista.

Piastri avançou brevemente depois de completar uma boa manobra sobre Daruvala na última curva, a seis voltas do fim.

Viscaal herdou o segundo lugar, com Shwartzman em terceiro, uma vez que as penalidades foram aplicadas a Daruvala e Lundgaard.

Ticktum chegou em quarto na frente do impressionante Jack Doohan em apenas sua segunda corrida na F2. Theo Pourchaire terminou em sexto.

Enzo Fittipaldi ficou em sétimo, à frente de Zhou.

Piastri largará da pole position para a corrida especial de domingo, marcada para começar às 11h25, horário de Brasília.

F2 Jeddah - Resultados da 2ª corrida (20 voltas):

