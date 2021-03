Guilherme Samaia começa neste final de semana, no Bahrein, a sua segunda temporada na Fórmula 2, principal categoria de acesso à Fórmula 1 e que teve em 2020 um dos melhores grids de sua história em termos de qualidade. Depois de um difícil ano de estreia, Samaia deixou a Campos e pilotará o carro #15 da Charouz Racing System.

Samaia foi o piloto que mais voltas completou nos três dias dos testes de pré-temporada no Bahrein no início do mês: 227, o equivalente a quase 1.230 quilômetros com o Dallara de 620 cavalos de potência.

“Foi bom até para terminar de colocar o preparo físico em dia”, relatou. O paulistano pôde se sentir mais à vontade com a nova equipe, o que possibilitou um desempenho mais competitivo entre os pilotos do grid.

A Fórmula 2 estreia novo formato neste final de semana. A temporada terá oito encontros, todos com três corridas por final de semana: duas menores, no sábado, sendo a primeira com a inversão dos dez primeiros do grid de acordo com o resultado da tomada de tempos; a segunda com a inversão dos dez primeiros segundo o resultado da primeira prova; e no domingo, a corrida mais importante e longa, cujo grid respeita a ordem estabelecida na tomada de tempos classificatória.

Guilherme Samaia (BRA), Charouz Racing System, FIA Formula 2 Championship 1 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency Guilherme Samaia (BRA), Charouz Racing System, FIA Formula 2 Championship 2 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency Guilherme Samaia (BRA), Charouz Racing System, FIA Formula 2 Championship 3 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency Guilherme Samaia (BRA), Charouz Racing System, FIA Formula 2 Championship 4 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency

“Estou ansioso pelo início da temporada, agora em nova casa, com nova equipe. Os testes tanto do fim do ano como nos últimos da pré-temporada foram dias muito bons, muito positivos. Fui o piloto que mais deu voltas e acumulei muita quilometragem. O plano de testes era bem extenso, com muitos acertos testados. Foram dias de muito aprendizado. É um ânimo renovado depois do difícil ano de 2020, mas foram dificuldades que serviram para me deixar mais forte e mais focado para trazer melhores resultados”, disse o piloto de 24 anos, dono de dois títulos da F3 Brasil.

“Estou muito otimista depois dos últimos testes de pré-temporada. Como piloto que acumulou a maior quilometragem, eu saí muito satisfeito dos ensaios, tudo funcionou, aprendemos muito e vimos onde evoluir. Espaço para melhorar sempre tem. Ainda é muito difícil saber onde realmente estamos, é algo que todos estamos curiosos e o final de semana vai responder muitas perguntas.”

“De qualquer forma, estou animado para começar na nova casa, no novo formato da F2. Não vejo a hora de baixar a viseira e botar para acelerar tudo com uma equipe que está me dando mais ferramentas para isso”, comentou Samaia, que terá o alemão David Beckmann, de 20 anos, como companheiro de equipe.

