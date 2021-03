Piloto brasileiro da Fórmula 2, o paranaense Felipe Drugovich superou o britânico Dan Ticktum nesta sexta-feira e liderou o treino livre para o GP do Bahrein da categoria de acesso à Fórmula 1.

Drugovich, portanto, começa sua segunda temporada na F2 com o pé direito. Após estrear na categoria com a equipe holandesa MP Motorsport e ser destaque em 2020, o brasileiro agora compete com a britânica UNI-Virtuosi e é um dos favoritos de 2021.

O competidor de Maringá terminou a sessão prática de 45 minutos com o tempo de 1min45s340, registrado com os novos pneus duros da F2. Assim, ficou 0s141 à frente de Ticktum, que corre pela britânica Carlin e é piloto de desenvolvimento da Williams F1.

Os outros brasileiros da F2 2021, porém, não conseguiram se colocar na parte de cima da tabela. Após migrar da Campos Racing para a Charouz, Guilherme Samaia foi o 17º, imediatamente à frente de seu substituto, Gianluca Petecof. Veja a tabela:

Band c/cobertura inédita, o devorador de parceiros, Alonso e + | DIRETO DO PADDOCK

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.

.