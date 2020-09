F2: Schumacher bate e abrevia quali em Monza; Ilott é pole e Drugovich é 12º

A F2 realizou o treino de classificação para a corrida 1 da etapa de Monza, neste sábado, às 11h45. Callum Ilott cravou a melhor volta da sessão, 1min31s929, apenas 0s070 mais rápido que o japonês Yuki Tsunoda, conseguindo assim a pole position.

No final do treino, Mick Schumacher, que chegou a liderar, perdeu a traseira de seu carro na Variante Ascari e foi parar nas barreiras de segurança. O alemão nada sofreu, mas como restavam menos de dois minutos para o final, o quali acabou sendo encerrado.

O melhor brasileiro foi Felipe Drugovich, em 12º. Pedro Piquet vai largar em 18º e Guilherme Samaia será o 22º do grid.

Grid de largada

