Em mais uma etapa acompanhando a F1, a Fórmula 2 entra em seu penúltimo fim de semana, desta vez em Monza em um momento que pode sagrar Felipe Drugovich como o campeão da temporada 2022 após uma nova vitória, agora em Zandvoort.

Ao fazer a pole na Holanda e a vitória na segunda corrida do fim de semana, junto do ponto extra da volta mais rápida na prova do sábado, o brasileiro chegou a 233 pontos contra 164 de Theo Pourchaire.

O francês da ART Grand Prix teve uma etapa para esquecer em Zandvoort. Ao bater na classificação, Pourchaire largou fora do top 10 nas duas provas, conquistando apenas dois pontos ao terminar em nono no domingo.

Isso permitiu a Drugovich abrir 69 pontos de vantagem com apenas 78 em jogo, o que deixa o brasileiro com as mãos no título, podendo ser campeão já no sábado, precisando apenas 'marcar' Pourchaire, sem ceder mais pontos que o necessário para o francês.

Para que Drugovich seja campeão já neste fim de semana, a conta é simples: ele levanta o troféu no sábado se a diferença for de pelo menos 66 pontos; no domingo se ela estiver em 40 ou mais. Ou seja, o brasileiro da MP Motorsport não precisa pensar tanto em pontuar quanto em o quanto ele pode ceder em relação ao francês.

Mas com cinco vitórias, outros quatro pódios, quatro poles (incluindo as duas últimas) e mais quatro voltas mais rápidas, certamente Drugovich vai com tudo neste fim de semana para garantir o título com uma etapa de antecedência e em alto estilo, provando de vez às equipes da Fórmula 1 porque merece uma vaga em 2023, seja como titular ou reserva.

Enzo Fittipaldi também se encontra em uma disputa própria. O brasileiro da Charouz é o sétimo na classificação com 111 pontos, mas está bem vivo na luta pela terceira posição, já que está a apenas 19 pontos de Logan Sargeant. O brasileiro certamente buscará seguir mostrando bons resultados para garantir uma vaga em uma equipe de ponta em 2023, especialmente após a reunião com Helmut Marko em Zandvoort...

Confira os horários e como assistir

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h25 Bandsports Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 13h Band / Bandsports Corrida 2 Domingo 05h05 Band / Bandsports

