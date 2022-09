Carregar reprodutor de áudio

Restam apenas duas etapas na temporada 2022 da Fórmula 2 e o brasileiro Felipe Drugovich tem neste fim de semana mais um 'match point'. Com 69 pontos de vantagem para Theo Pourchaire e 78 ainda em jogo, o piloto da MP Motorsport pode ser campeão no fim de semana, durante a passagem por Monza.

Se antes de Zandvoort ainda exisitam nove pilotos vivos na luta pelo título, agora a disputa realmente está fechada entre Drugovich e Pourchaire.

Na última etapa, em Zandvoort, Drugovich teve feitos importantes, fazendo a pole position e vencendo a corrida principal, que distribui mais pontos no fim de semana. Enquanto isso, Pourchaire teve uma etapa para esquecer. Após bater na classificação, o francês largou fora do top 10 em ambas as provas, fazendo apenas dois pontos com o nono lugar no domingo.

A diferença, que começou em 43 pontos no início do fim de semana em Zandvoort, voou para a casa dos 69 pontos, deixando Drugovich com as mãos no título.

Neste fim de semana, Drugovich tem uma grande chance de dar o 'match point', conquistando o título com uma etapa de antecedência e, diferentemente de Zandvoort, a matemática é bem mais favorável ao brasileiro, dependendo menos de seus resultados e mais do que Pourchaire pode ou não fazer.

Drugovich pode inclusive ser campeão no sábado, na primeira corrida do fim de semana. Até lá a etapa de Monza distribuirá 13 pontos (2 da pole, 10 da vitória do sábado e 1 da volta mais rápida). Para garantir o título, bastaria impedir que a diferença para Pourchaire baixe de 66 pontos (26 da corrida do domingo + 39 da etapa de Abu Dhabi).

Nas corridas de sábado, apenas os oito primeiros colocados pontuam, na seguinte ordem: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

Caso Pourchaire faça 'barba, cabelo e bigode' entre sexta-feira e sábado, somando os 13 pontos, contra Drugovich zerando, a diferença cairia para 56 com 65 ainda em jogo entre o domingo de Monza e Abu Dhabi.

Para evitar que a disputa pelo título vá para Yas Marina no fim de novembro, o brasileiro não pode deixar que a diferença baixe para menos de 40 pontos, já que o final da temporada distribuirá 39. Mas Pourchaire precisaria de um bom resultado no domingo, sendo pelo menos segundo colocado com Drugovich zerando.

Para Drugovich, o trabalho é mais simples: marcar mais pontos que Pourchaire ou ficar em cima do francês durante a etapa, especialmente durante a corrida do sábado.

