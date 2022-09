Carregar reprodutor de áudio

O hino brasileiro voltou a tocar em Zandvoort neste fim de semana! Felipe Drugovich venceu pela quinta vez na temporada 2022 e, com Theo Pourchaire conquistando apenas um ponto do longo de toda a etapa holandesa, o brasileiro coloca uma mão na taça da Fórmula 2, abrindo 70 pontos de vantagem com 78 em jogo nas duas datas restantes.

O piloto da MP Motorsport venceu ao largar da pole position na casa de sua equipe, sobrevivendo a uma bandeira vermelha e dois SCs. O brasileiro pode ser campeão já na próxima semana, em Monza.

A corrida deste domingo foi caótica, com cinco pilotos abandonando, incluindo Jack Doohan, que vinha em segundo antes de uma batida segunda relargada após o safety car. Richard Verschoor herdou o P2 com Ayumu Iwasa completando o pódio.

Drugovich fez uma ótima largada, com Doohan próximo em segundo. Logan Sargeant, que vinha em terceiro, escapou na curva 1 pela brita, mas sua corrida acabou pouco depois, devido a um contato com Ralph Boschung que o mandou para a barreira de proteção na curva 7.

Isso levou à primeira entrada do SC, e um contato de Beckmann e Nissany complicou ainda mais a situação. O reparo nas barreiras no local da batida de Sargeant forçou a paralisação da prova.

Na relargada, Drugovich liderava com Doohan a meio segundo e Hauger em terceiro. As paradas começaram na volta 7, e o norueguês foi o primeiro dos ponteiros a parar, junto com Fittipaldi.

Já Doohan sofreu danos nos pneus em uma travada ao tentar assumir a liderança na curva 1, sendo forçado a parar na volta 12, com Iwasa o seguindo. Drugo parou no giro seguinte, retornando à frente do australiano.

O SC foi acionado novamente na volta 17 após Marino Sato ter um problema em sua parada, com seu pneu dianteiro esquerdo mal colocado, levando-o a bater na curva 2.

A relargada foi ainda mais caótica, com outros pilotos abandonando, incluindo o companheiro de Drugovich, Novalak, levando a mais uma entrada do SC.

Assim que as paradas foram concluídas, Drugovich retomou a liderança, com Verschoor em segundo e Iwasa em terceiro, enquanto Pourchaire apostou nos pneus macios para chegar à 10ª posição. Já Enzo Fittipaldi foi o quinto.

Agora Drugovich chega a 233 pontos contra 163 de Pourchaire. São 70 de vantagem para o brasileiro com apenas 78 em jogo entre as etapas de Monza e Abu Dhabi, o que o permite ser campeão já no próximo fim de semana, precisando apenas manter a diferença para o francês.

A Fórmula 2 realiza a penúltima etapa da temporada 2022 no próximo fim de semana, acompanhando a F1 em Monza.

Confira o resultado final da corrida 2 da Fórmula 2 em Zandvoort:

