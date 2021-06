Juri Vips, da Hitech Grand Prix, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 2 em uma caótica segunda corrida sprint em Baku, que teve dois carros de segurança e várias colisões.

O piloto júnior da Red Bull começou em terceiro, mas assumiu a liderança na volta 11, antes de terminar com sete décimos de vantagem sobre o segundo colocado, David Beckmann, da Charouz Racing System, que havia largado na pole.

Jehan Daruvala terminou em terceiro, depois de largar em sétimo, enquanto Bent Viscaal, da Trident, terminou em quarto.

A corrida caótica, que foi a centésima da era moderna da F2, viu dois carros de segurança e seis que não terminarem após várias colisões.

Liam Lawson terminou em sétimo, após ter largado em 20º lugar. Dan Ticktum, finalizou em sexto, apesar de ter começado a segunda volta em último lugar.

Ticktum e Guanyu Zhou se tocaram após a curva 1, encerrando a corrida do chinês, e o incidente será investigado após a bandeira quadriculada.

Lirim Zendeli, da MP Motorsport, também saiu para a área de escape na mesma curva da primeira volta, encerrando sua corrida.

Momentos depois, o contato entre Theo Pourchaire e Ralph Boschung deixou o primeiro com danos na asa dianteira e encerrou a corrida do último.

Esses incidentes fizeram com que o safety car fosse acionado, ocupando a pista por duas voltas.

O reinício, na volta 3, permitiu a Beckmann roubar a liderança de Viscaal algumas curvas depois, com o vencedor da corrida desta manhã, Robert Shwartzman, conseguindo quatro posições, em sexto.

Na quarta volta, Ticktum fez outra investida, chegando até o 12º lugar, apesar da colisão da primeira volta. Richard Verschoor foi deixado no muro na volta 6, terminando sua corrida, depois que seu companheiro de equipe, Roy Nissany, bateu em sua traseira.

O incidente levou a outro safety car e forçou Nissany a ir para os boxes para reparar danos na asa dianteira, antes de receber um drive-through por causar a colisão.

Quando a corrida foi reiniciada pela segunda vez na volta 8, Christian Lundgaard foi espremido contra a parede quando três carros entraram na curva 1.

Segundos depois, Marcus Armstrong também acabou nas barreiras em meio à batalha pelo quarto lugar com Viscaal, forçando seu abandono.

Vips assumiu a liderança de Viscaal na 11ª volta com a ajuda do DRS, a mantendo até a bandeira quadriculada.

Felipe Drugovich foi o 10º colocado e Guilherme Samaia o 14º.

Liam Lawson começa a corrida de domingo na pole, com Vips em segundo e Piastri em terceiro.

Resultado final

