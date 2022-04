F2: Enzo Fittipaldi corre em Ímola pela primeira vez com a Charouz

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi parte para a terceira etapa da Fórmula 2, marcada para este final de semana no Circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, confiante em um bom resultado. O piloto da equipe Charouz, que participou na última semana de uma bateria de testes no Circuito de Barcelona, na Espanha, conduzirá o carro da principal categoria de acesso à Fórmula 1 pela primeira vez no traçado italiano.

“Estou muito feliz e animado em correr em Ímola com a F2 pela primeira vez. Essa é uma pista bem tradicional e acredito que nesse final de semana teremos chuva e pista molhada, o que torna tudo ainda mais desafiador. Mas por ser uma pista que já conquistei uma vitória, tenho uma lembrança e um carinho especial”, diz Enzo, que venceu no traçado de 4,909 metros em 2019, pela Fórmula Regional Europeia, a atual FRECA.

Apesar do bom retrospecto no traçado italiano, o piloto não corre em Imola desde a vitória na F-Regional. Em 2020 e 2021, a Fórmula 3 não correu neste circuito, e quando Fittipaldi migrou para a F2, a passagem pelo Circuito Enzo e Dino Ferrari já havia sido feita. Assim, Enzo, que faz sua primeira temporada completa na Fórmula 2, também destacou a importância do trabalho em simulador para esta etapa.

“Me sinto preparado, treinei muito essa pista no simulador, o que ajuda bastante porque você acaba tendo algumas referências, e isso é ótimo”, completou Fittipaldi. A programação da Fórmula 2 em Imola terá início na sexta-feira (22), com a realização do único treino livre do final de semana e a classificação. A primeira corrida será no sábado e a segunda, no domingo. O canal de TV por assinatura BandSports mostra todas as atividades ao vivo.

Programação para a etapa de Ímola da F2:

Sexta-feira, 22 de abril

Treino Livre - 6h05

Classificação - 10h55

Sábado, 23 de abril

Sprint Race - 12h55

Domingo, 24 de abril

Feature Race- 5h20

Enzo Fittipaldi conta bastidores da F2 2022

