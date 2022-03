Felipe Drugovich pronto para etapa da F2 na Arábia Saudita; veja

Carregar reprodutor de áudio

Depois de abrir sua temporada no último final de semana no Bahrein, a Fórmula 2 continua no Oriente Médio e na próxima sexta-feira (25) dará início à sua segunda etapa do ano. No Jeddah Corniche Circuit, na Arábia Saudita, a 'última categoria antes da Fórmula 1' terá novamente a disputa de duas provas, com a presença do brasileiro Felipe Drugovich, quinto colocado na classificação do campeonato.

Piloto da MP Motorsport, pela qual venceu três provas e marcou uma pole em 2020, em sua estreia na F2, Drugovich conhece bem o traçado de Jeddah. “Gosto desta pista. É muito rápida e com muros, o que a torna desafiadora e divertida ao mesmo tempo”, resume o piloto de Maringá (PR).

Quinto colocado na tomada de tempos e 4º e 5º em duas das três provas que disputou nos 6.174 metros do Jeddah Corniche Circuit em 2021, o brasileiro aposta em um bom desempenho na Arábia Saudita novamente. “Nos testes de pré-temporada nos preparamos também para este tipo de pista e acho que teremos um carro bem acertado e competitivo para o final de semana”, afirma Drugovich, que disputa sua terceira temporada na F2.

Na segunda etapa da F2, os pilotos e suas equipes terão à disposição os compostos de pneus médios e macios. “É um conjunto que sempre ‘caiu’ bem para mim no carro da MP Motorsport”, relembra Drugovich, 21 anos. “Então, baseado em todos estes pontos positivos, acho que temos um bom cenário para o final de semana. Nossa expectativa é conquistar bons resultados e lutar pela primeira vitória no ano”, finalizou.

A 2ª etapa da F2, que será realizada de forma paralela à programação da F1, começa nesta sexta-feira (25), quando serão realizados um treino e a tomada de tempos. No sábado (26) os pilotos disputam a primeira corrida, a sprint race, e no domingo (27) é a vez da feature race, a corrida mais longa e mais importante de cada rodada. Todas as atividades terão transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal BandSports.

Confira a programação da 2ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):

SEXTA-FEIRA (25)

8h25 – Treino livre

12h25 – Tomada de tempos

SÁBADO (26)

9h30 – Sprint Race – 20 voltas

DOMINGO (27)

10h55 – Feature Race – 28 voltas

Vitória de VERSTAPPEN? F1 promete ENQUADRAR produção de DRIVE TO SURVIVE após “fabricar rivalidades”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #168 - 'Volta' da Ferrari incendeia ainda mais disputa da F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: