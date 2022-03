Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi volta ao Circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, neste final de semana para a disputa da segunda etapa da Fórmula 2. Será a primeira vez que o piloto da Charouz retornará ao traçado urbano saudita desde o forte acidente sofrido em 2021, que o tirou das últimas etapas do ano passado. Totalmente recuperado das lesões sofridas, o brasileiro espera lutar pelos primeiros pontos no campeonato.

“Estou muito feliz em voltar a Jeddah. O acidente ficou para trás e meu foco está todo nesta segunda etapa da Fórmula 2, onde pretendo conquistar meus primeiros pontos na temporada e ter um bom desempenho. Depois do bom desempenho em Sakhir, quando passamos perto do top 10 na semana passada, tenho certeza de que podemos ter um grande final de semana na Arábia Saudita”, disse Fittipaldi.

O brasileiro tem bons resultados no veloz traçado de 6.174 metros em 2021. Na segunda corrida daquela etapa, Enzo Fittipaldi conquistou uma sétima colocação, naquele que foi seu primeiro top-10 na mais importante categoria de acesso à Fórmula 1. O piloto iniciou a temporada de 2021 na Fórmula 3, mas seu bom desempenho o fez subir para a Fórmula 2, onde fez três rodadas triplas, todas pela Charouz.

“É uma pista muito veloz, que não perdoa erros, pois os muros são muito próximos. No ano passado, nas duas corridas que fizemos lá, tive um bom ritmo e consegui bons desempenhos, chegando aos pontos, e isso nos dá uma boa expectativa para o final de semana”, completou Enzo.

A programação da Fórmula 2 em Jeddah terá início nesta sexta-feira (25), com a realização do único treino livre da etapa e a classificação. As corridas, agora duas, e não mais três, serão disputadas no sábado e no domingo. O BandSports mostra todas as atividades ao vivo.

Programação para a etapa de Jeddah da Fórmula 2:

Sexta-feira, 25 de março:

8h25 - treino livre

12h20 - classificação

Sábado, 26 de março:

9h30 - corrida 1

Domingo, 27 de março:

10h30 - corrida 2

