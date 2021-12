Enzo Fittipaldi se manifestou pela primeira vez após o forte acidente sofrido ontem, na largada da terceira e última corrida do fim de semana da Fórmula 2 em Jeddah, correndo ao lado da Fórmula 1. O brasileiro confirmou a fratura no calcanhar e lesões, agradecendo por não ter sido nada pior.

O neto do bicampeão da F1 acertou em cheio o carro de Théo Pourchaire, que havia ficado parado na hora da largada. A bandeira vermelha foi acionada logo em seguida para o socorro aos pilotos, que foram retirados da batida com consciência e encaminhados ao hospital.

"Oi pessoal, estou muito grato que só quebrei meu calcanhar e sofri algumas lesões, porque poderia ter sido muito pior. Quero agradecer a Deus e meu anjo da Guarda por esse milagre. Estou muito feliz que o Théo também está bem".

"Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e também a FIA e os médicos e profissionais que me socorreram e estão cuidando de mim com tanto carinho. Vou voltar a acelerar em breve e mais rápido ainda".

O acidente de Enzo vem logo após o brasileiro ter sua melhor corrida na F2 desde a sua estreia, na etapa de Monza, em setembro. Na segunda corrida da etapa de Jeddah, realizada na tarde de sábado, horário de Brasília, o neto do bicampeão da F1 fez uma grande prova, saindo de 12º para terminar em 7º em meio a uma prova caótica, com diversas entradas do safety car.

Apesar de não confirmado pelo piloto ou a equipe, a fratura tornam quase impossível um retorno de Enzo neste fim de semana para a final da F2 em Abu Dhabi.

Após um período de paralisação devido ao acidente entre Fittipaldi e Pourchaire, a prova da F2 foi reiniciada para o que seriam inicialmente 20 minutos, mas ela foi encerrada mais cedo devido a uma nova bandeira vermelha, agora por causa de um acidente de Olli Caldwell, que envolveu também o brasileiro Guilherme Samaia.

Com isso, Oscar Piastri foi declarado o vencedor, com Robert Shwartzman em segundo e Ralph Boschung em terceiro, enquanto Felipe Drugovich foi o quinto colocado. Devido à duração reduzida, apenas metade dos pontos foram distribuídos e, com isso, Piastri não conseguiu ser campeão antecipadamente, mas vai para Abu Dhabi com 52 de vantagem para seu companheiro de Prema, Shwartzman, com apenas 65 ainda em jogo.

Reveja o acidente entre Enzo Fittipaldi e Théo Pourchaire:

