A corrida principal da Fórmula 2 no GP da Arábia Saudita foi suspensa após um assustador acidente na largada envolvendo Enzo Fittipaldi e Théo Pourchaire, onde o carro do francês não saiu do lugar na luz verde e o brasileiro o atingiu em cheio. A prova recomeçou às 12h45 no horário de Brasília, mas durou apenas alguns minutos até outra bandeira vermelha a encerrar mais cedo, com vitória de Oscar Piastri.

Olli Caldwell rodou no trecho intermediário do circuito e se enroscou com Guilherme Samaia que vinha logo atrás. Pelo pouco tempo para arrumar a barreira de proteção atingida pelos dois e o atraso no cronograma desde a primeira interrupção, a comissão optou por terminar o GP. O representante do país, Felipe Drugovich, ficou em quinto.

Segundo informações oficiais da FIA, tanto Fittipaldi quanto Pourchaire estão bem. Ambos estavam conscientes e liberados por equipes médicas antes de serem transferidos de ambulância e helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fahad.

Para o recomeço, com tempo limitado, a organização aplicou as seguintes regras: pit stop ainda obrigatório, 20 minutos + 1 volta e metade dos pontos atribuídos aos pilotos do top 10.

O acidente entre Fittipaldi e Pourchaire ocorreu após um atraso de 40 minutos no começo da corrida, inicialmente causado por reparos na pista entre as Curvas 12-15, depois que as barreiras foram danificadas na corrida anterior da Porsche Sprint Challenge Middle East.

Ao ser retomada, a prova teve a bandeira vermelha mais uma vez com menos de 10 minutos restantes no relógio após uma colisão entre Caldwell e Samaia e não foi reiniciada. O britânico, que fez sua estreia na F2 nesse fim de semana pela Campos, fez contato com o brasileiro e os dois se enroscaram.

Com isso, a ordem estabelecida até o momento do primeiro safety car que antecedeu a segunda bandeira vermelha foi definida como o resultado da corrida.

Classificação completa da feature race de Jeddah na Fórmula 2

