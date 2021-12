Dois dias após o violento acidente entre Théo Pourchaire e Enzo Fittipaldi no GP da Arábia Saudita de Fórmula 2, as notícias dos dois pilotos são agora tranquilizadoras. Ambos foram hospitalizados depois de serem atendidos pelos serviços de urgência local na tarde do último domingo (5). A batida teve um impacto de 72G, ou seja, 72 vezes a força da gravidade.

No início da feature race da etapa de Jeddah, o francês da ART estagnou na largada e vários conseguiram evitá-lo, mas não o brasileiro da Charouz, que encheu a traseira do carro dele. A prova foi imediatamente interrompida por uma bandeira vermelha, para retomar mais tarde em tempo reduzido.

As autoridades indicaram que os dois pilotos estavam "conscientes" durante sua evacuação pelos serviços de resgate, confirmando uma primeira imagem tranquilizadora que foi vista quando Pourchaire sinalizou para a torcida. Seu estado de saúde não causou grande preocupação, já que Frédéric Vasseur deu uma boa notícia algumas horas depois. Então, ele pôde deixar o hospital na mesma noite, após exames médicos conclusivos.

No entanto, a notícia de Enzo demorou mais para chegar porque o piloto de 20 anos se feriu no acidente. Ainda tratado no Hospital das Forças Armadas King Fahad em Jeddah, onde passou mais uma noite sob observação, ele revelou um número na manhã de terça-feira que causa arrepios: o impacto entre os dois monopostos foi medido em 72 G.

A FIA confirmou a extensão de seus ferimentos em um comunicado oficial: "Descobriu-se que Fittipaldi fraturou o calcanhar direito e teve uma lesão na sobrancelha esquerda. Ele passou a noite em observação na unidade de terapia intensiva e fez bom progresso."

Enzo também está com "alguns cortes e hematomas", como ele próprio referiu ontem nas redes sociais: "Obrigado a todos pelas mensagens, assim como à FIA e à equipe médica que cuidou muito de mim. Estou muito feliz por Theo estar bem. Estarei de volta à pista em breve e mais rápido do que nunca."

A participação do brasileiro no evento de Abu Dhabi, já neste fim de semana, parece obviamente impossível, mesmo que nada tenha sido formalizado a esse respeito.

