Enzo Fittipaldi conquistou neste domingo (24) um pódio histórico na Fórmula 2, ao terminar a corrida principal da etapa de Ímola, na Itália, com a segunda colocação. O piloto da Charouz largou da 15ª posição, e apostou em uma boa estratégia e com ultrapassagens decisivas para conquistar o seu melhor resultado e também de seu time neste ano na categoria de acesso à Fórmula 1.

O brasileiro fez seu pit stop na sétima das 35 voltas, trocando os compostos macios pelos médios. Enzo Fittipaldi se colocou como o sexto melhor entre os que pararam nos boxes, e passou a esperar pelas paradas dos rivais que largaram com pneus médios.

Em uma corrida que contou com nada menos do que quatro neutralizações, Fittipaldi sempre esteve próximo aos rivais, e avançou ao segundo lugar na penúltima volta, graças também duas ultrapassagens ousadas sobre Sargeant e Boschung na mesma volta (31).

“A sensação é indescritível! A gente vinha de bons desempenhos em corridas, e hoje deu tudo certo e encaixamos um segundo lugar. A equipe e eu vínhamos batalhando por um resultado como este há algum tempo e conseguimos aqui em Ímola. É o meu primeiro pódio na Fórmula 2, então este é um dia que eu jamais vou esquecer”, disse Fittipaldi, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Furia e PLGG.

O resultado obtido em Imola ainda colocou Enzo Fittipaldi no grupo dos dez melhores do campeonato, somando 18 pontos. É a primeira temporada completa do brasileiro na categoria que é considerada o último degrau para se alcançar a Fórmula 1.

A próxima etapa da Fórmula 2 será disputada entre os dias 19 e 21 de maio, no Circuito de Barcelona, na Espanha.

