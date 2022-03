Fittipaldi conquista top 10 na Arábia Saudita pela Charouz na F2

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi conquistou seu primeiro top 10 na temporada 2022 da Fórmula 2, após ser o décimo colocado na corrida que abriu a segunda etapa do campeonato, disputada no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. O brasileiro da Charouz, que também teve uma 11ª posição na corrida principal, do domingo, demonstrou bons desempenhos nas corridas, terminando próximo da zona de pontos.

O brasileiro largou da 16ª posição nas duas corridas do final de semana, e demonstrou habilidade e poder de recuperação para ganhar posições em ambas as disputas. Na pista, Fittipaldi terminou na 12ª posição, mas subiu dois postos após as punições contra Jake Hughes e Richard Verschoor.

Na segunda prova, Enzo escalou o pelotão e, nas voltas finais da corrida, chegou a disputar a nona posição contra outros rivais, mesmo tendo pneus mais desgastados. No final, o brasileiro não teve condições de tentar a ultrapassagem, terminando no 11º posto.

“Foi um bom final de semana aqui na Arábia Saudita. Nós precisamos melhorar nas classificações, mas nosso ritmo de corrida é dos melhores, e acredito que a gente vai conseguir chegar na zona de pontos em breve. O trabalho tem sido bem feito para isso”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake.com, HyperX, Furia e PLGG.

Sem viajar com a Fórmula 1 para a Austrália, a próxima etapa da Fórmula 2 está marcada para os dias 22 e 23 de abril, em Imola, na Itália.

