F2: Drugovich brilha em Jeddah e vence corrida principal

O hino nacional brasileiro tocou em Jeddah, na Arábia Saudita, palco da segunda etapa da Fórmula 2 no fim de semana. Felipe Drugovich fez grande corrida e converteu a pole position em vitória, ficando fora da ponta apenas no período pós-parada, enquanto seus principais rivais não faziam seus pit stops. Esta foi a quarta vitória de Drugovich em sua carreira na F2.

Richard Verschoor foi o concorrente mais próximo do brasileiro, mas no final acabou se acomodando em uma diferença de cerca de três segundos. Jehan Daruvala fechou o pódio, na terceira posição.

Enzo Fittipaldi também fez boa corrida, fechando em 11º, após largar em 15º.

Diferentemente do que ocorreu no sábado, a corrida de Jeddah deste domingo aconteceu sem qualquer participação do safety car. O momento em que uma intervenção esteve mais próxima foi após o pit stop de Liam Lawson, com o mecânico não conseguindo fixar a roda dianteira esquerda e o neozelandês seguindo mesmo assim. Ele teve que parar o carro no final do pit lane e abandonar.

Na última volta, Frederik Vesti rodou, mas com a amarela sendo acionada localmente.

Com os resultados, Drugovich assume a liderança da F2, com 45 pontos. O segundo é Liam Lawson, com 34, seguido de Verschoor, com 32.

Resultado final

