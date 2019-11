Médicos tiram Correa de coma induzido e piloto está consciente

Aos poucos Juan Manuel Correa apresenta melhoras em seu estado de saúde. Nesta sexta-feira foi divulgado um novo boletim médico que indicou que o piloto equatoriano, naturalizado americano saiu do quadro considerado “crítico”, para “sério”. Além disso, ele foi retirado do coma induzido e está consciente.

Segundo o boletim, agora os médicos correm contra o tempo com cirurgias na perna direita do piloto, já que esperam uma melhora no quadro respiratório para que as chances de sucesso aumentem na operação.

Confira o boletim médico na íntegra:

“Juan Manuel Correa foi tirado da máquina ECMO (Oxigenação por membrana extracorpórea), e foi retirado do coma induzido. Embora sejam ótimas notícias e um grande passo na direção certa, ele ainda está em uma corrida contra o tempo”, diz o comunicado da família.

“Juan Manuel está consciente, mas ainda não totalmente acordado. Os médicos relatam que isso levará alguns dias, devido ao coma induzido por mais de duas semanas. Eles também declararam que Juan Manuel está frágil e ainda vulnerável, em termos médicos, e que permanece na Unidade de Terapia Intensiva. Sua condição foi atualizada de crítica para séria.”

“A prioridade médica de Juan Manuel agora muda dos pulmões para os ferimentos nas pernas sofridos há mais de duas semanas e que não foram abordados desde a intervenção inicial de emergência no dia do incidente.”

“Os médicos estão correndo contra o tempo para realizar uma grande cirurgia pendente, a fim de minimizar o risco de lesões irreversíveis na extremidade inferior direita, mas não podem prosseguir até que os pulmões estejam prontos para suportar uma longa cirurgia.”

“Detalhes adicionais serão fornecidos quando disponíveis.”

Correa e Hubert na Fórmula 2

Correa é 13º no campeonato da F2 e tem feito uma temporada impressionante como estreante. Ele teve bons resultados em Baku e Paul Ricard neste ano.

Hubert venceu duas vezes, na França e em Mônaco. A Federação Internacional de Automobilismo investiga o acidente que tirou a vida do francês. Relembre sua carreira.