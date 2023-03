Carregar reprodutor de áudio

O Brasil não tem um representante no grid da Fórmula 1 desde a ‘segunda’ aposentadoria de Felipe Massa, ao final da temporada de 2017. Após esse período, o país que soma oito títulos mundiais de pilotos esteve presente apenas nas duas corridas finais de 2020, com Pietro Fittipaldi competindo pela Haas os GPs de Sakhir e Abu Dhabi, após o grave acidente de Romain Grosjean. Além das corridas, o neto de Emerson Fittipaldi já esteve a bordo do carro da equipe norte-americana em testes e treinos livres.

Felipe Drugovich vivia a expectativa de encerrar a pequena seca estabelecida por Pietro neste fim de semana, o que gerou grandes expectativas dos fãs dos pilotos e dos brasileiros em geral, especialmente aqueles que viram um grid com mais de um representante do País.

O momento mostra que Drugo e Pietro são aqueles que estão mais próximos de competir na maior categoria do automobilismo mundial, com Pietro estabelecido como piloto reserva da Haas há três anos e o atual campeão da F2 podendo também prestar serviços para a McLaren, após acordo com a Aston Martin.

Em uma escala mais baixa, sem qualquer possibilidade de competir neste ano, está Enzo Fittipaldi, único representante brasileiro na F2, fazendo parte da academia de jovens pilotos da Red Bull. O status de destaque do campeonato deste ano se deve a ter tirado ‘leite de pedra’ da Charouz em 2022 em sua primeira temporada completa. A partir do Bahrein, Enzo representará a britânica Carlin.

Na Fórmula 3, o Brasil terá três pilotos. Caio Collet enfrentará uma temporada ‘vai ou racha’, no terceiro ano na categoria, podendo subir para a F2 e tentar surpreender, ou encaminhar a continuidade da sua carreira fora do caminho da F1. Neste ano, o piloto paulista não contará mais com o apoio da academia da Alpine.

Roberto Faria, que foi destaque na Fórmula 3 Britânica (GB3) fará sua estreia na categoria, além de Gabriel Bortoleto, que foi destaque da Fórmula Regional Europeia (FRECA) em 2022 com duas vitórias.

Na FRECA, que um dia já foi a principal referência dos campeonatos de F3, o Brasil será representado Rafael Câmara, que hoje faz parte da academia de jovens pilotos da Ferrari, pela Prema Racing.

A GB3 receberá o vice-campeão da F4 Brasileira, Lucas Staico, que competirá com a equipe Douglas Motorsport.

Um degrau abaixo, temos as diversas F4 em todo o mundo. A que é considerada a mais competitiva, a Italiana, terá dois brasileiros. Mattheus Ferreira, novo integrante da academia da Alpine, estará com a Van Amersfoort. Aurelia Nobels foi a vencedora do programa FIA Girls on Track e competirá com a Prema, fazendo parte da academia da Ferrari.

A F4 Espanhola terá ao menos três brasileiros, todos eles vindo da F4 do País: Pedro Clerot, campeão da temporada inaugural da competição brasileira, além de Ricardo Gracia e Fernando ‘Fefo’ Barrichello, filho de Rubens Barrichello.

Categoria Pilotos Fórmula 2 Enzo Fittipaldi Fórmula 3 Caio Collet Gabriel Bortoleto Roberto Faria FRECA Rafael Câmara GB3 (F3 Britânica) Lucas Staico F4 Italiana Aurelia Nobels Mattheus Ferreira F4 Espanhola Pedro Clerot Fernando Barrichello Ricardo Gracia

